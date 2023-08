El truco para quitar los mosquitos incrustados en tu coche que no salen fácil: "Fórmula mágica"

No nos podemos librar de ellos cada verano. Es indudable que durante este mes de agosto la temperatura de muchas regiones de nuestro país ha ido cambiando. En zonas donde los grados oscilan normalmente entre los 30-35, han llegado a superarse y sobrepasar los 40 grados. El cambio ha sido notable y también el aumento de los insectos. Un número elevado de animales ha emigrado a España, entre los que se incluyen los de esta especie. Es habitual ver la imagen de los coches sucios por habérselos encontrado en las carreteras. La Ordenatriz te da un truco para acabar con ellos en 'La Noche de COPE'.

Culícidos. Quizá nos los reconozcas por su nombre científico, pero estos pequeños artrópodos chupasangres son los responsables de convertir una agradable noche de verano en un auténtico calvario. No solo lo hacen con sus picaduras, sino con su incómoda presencia en las carrocerías. Deshacerse de ellos no es tarea fácil: repelentes, mosquiteras, citronela en velas, pulseras o incluso parches. Pero no hay manera de evitar atropellarlos en los recorridos cercanos a los ríos y en algunas zonas en las que les gusta posicionarse, sobre todo a última hora de la tarde.

Cuando el sol comienza a brillar y los grados aumentan en el termómetro, también se incrementa la presencia de insectos en el ambiente. El buen tiempo es sinónimo de frontales y parabrisas llenos de mosquitos que, como los excrementos de los pájaros, pueden ser muy dañinos para la carrocería. Los insectos tienen una alta acidez que afecta tanto a la capa protectora como a la pintura del coche, deteriorándolas en diferentes grados. Esto se agrava cuando el vehículo permanece lleno de mosquitos durante mucho tiempo. Eliminarlos no es complicado, como señala La Ordenatriz a Carlos Márquez.

Quitar los mosquitos de la carrocería del coche

La solución más fácil pasaría por recomendarte un paseo por la estación de lavado más cercana, pero la colaboradora de 'La Noche de COPE' te da varias claves para hacerlo en tu propia casa. De hecho, no siempre el agua a presión acaba con ellos por esa acidez de la que se hablaba antes. Aparte de los métodos que describe Begoña Pérez, siempre está el socorrido chorretón de agua y golpe de limpiaparabrisas en marcha, por lo que es muy recomendable comprobar que siempre llevemos bien cargado el depósito de agua. Por desgracia, lo más habitual es que así sólo consigamos esparcir los restos.

¿Sabías que cada año mueren atropellados 32,5 trillones de insectos? Esto, aparte de no demasiado bueno para el ecosistema, es un fastidio para los conductores que tienen que enfrentarse a la tarea de la que se habla en 'La Noche de COPE'. La clave es que cuanto más se secan, más adheridos quedan a las superficies del coche y es más difícil retirarlos, eso sin contar con que las sustancias químicas desprendidas pueden ser corrosivas y dañar la pintura. Sobre todo, lo que nunca debes hacer es utilizar papel de periódico para frotar o secar el coche, ya que la tinta puede dejar manchas negras.





