“The Morning Show”, la serie que muestra la cara oculta de la televisión

En la sección “Noches de series” nos adentramos en uno de los platós de televisión más famosos del momento. El de UBA, donde se desarrolla la última ficción protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

¿Has visto ya la serie “The Morning Show''? Es una de las series más premiadas del momento que saca a la luz los entresijos y trapos sucios de un programa matinal de noticias y entretenimiento. En estos momentos se está emitiendo ya la segunda temporada que se estrenó en septiembre… pero, vamos por partes. Si no la has visto la primera, Rosana Rábago nos hace una presentación de esta primera tanda de episodios, estrenados en 2019.

El trasfondo de esta ficción es el periodismo. En este caso no es el radiofónico, sino el de uno de sus hermanos más cercanos: la televisión. Por eso, la trama sucede tras las oficinas de la cadena de televisión UBA y, en concreto, del plató de televisión The Morning Show, un matinal al más puro estilo Good Morning America.

La serie lo que hace es utilizar el despido de su presentador principal, Mitch (Steve Carrel) para dar comienzo a la serie y atraer al espectador pero eso es solo el comienzo. A fin de cuentas viene a narrar la caída en desgracia de este programa. Al principio, el culpable es Mitch y la principal víctima es Alex Levy (Jennifer Aniston) que, en esta ocasión, se pone en la piel de una reina de la pequeña pantalla que ve cómo su imperio se hunde sin remedio. Algo que, desde la cadena intentan solventar con caras nuevas como la de Bradley Jackson (Reese Witherspoon), una periodista local que consigue su puesto de trabajo por defender sus ideas.

El despido de Mitch es, al final, la excusa para hablar de la trama principal de The Morning Show: el abuso laboral. Un tema que se trata sin tapujos pero de una forma muy elegante. Así, se ve cómo los hombres poderosos intentan mantener su estatus mientras los personajes femeninos se defienden como pueden en un ambiente laboral muy machista. Una serie que, lamentablemente, entre el público español no está consiguiendo el éxito que merece.