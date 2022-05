'The Good Place', una comedia donde la ética es la gran protagonista

Hay un cuestión que todos nos hacemos, en mayor o menor medida, ¿qué hay después de la muerte, en el conocido como Más Allá? Hay muchas interpretaciones y, como no podía ser menos, la pequeña pantalla no podía quedarse atrás.

Una de las series que mejor ha representado este Más Allá es 'The Good Place', una comedia que sigue a Eleanor una joven que no ha hecho ningún mérito en su vida y que, por error, acaba en 'El lugar bueno', un vecindario donde todo es bueno y al que se llega tras vivir una vida mortal recta. Un vecindario que ha construido Michael (Ted Danson), el arquitecto al que le han encargado diseñar este lugar tan particular donde las tiendas de yogurt helado están muy de moda y que coordina Janet (D'arcy Carden), un ser espiritual que se ocupa de todas las necesidades de quienes habitan en este 'The Good Place'.

Entre los vecinos están Chidi (William Jackson), el alma gemela de Eleanor, según los cánones del vecindario, y el primero en descubrir el secreto del error de que ella esté allí. Sin embargo, dado su buen carácter, decide ayudarla a quedarse en el vecindario. Y lo hace valiéndose de su experiencia como profesor universitario al darle clases de filosofía y de ética.

El vecindario también cuenta con Tahani Al-Jamil (Jameela Jamil), una filántropa y supermodelo británica a la que Eleanor tendrá mucha envidia durante el principio de la serie pero que, a medida que avanza la sitcom, comprenderá y acabarán siendo muy buenas amigas. Su alma gemela, Jianju (Manny Jacinto), es un monje budista que ha hecho un voto de silencio pero que, capítulos más tarde, se descubre que también ha llegado ahí por error y cuyo nombre real es Jason y que está intentando, al igual que Eleanor, quedarse en 'The Good Place'.

A pesar de lo que pueda parecer, la serie es un gran ejemplo de como la filosofía, la ética y la moralidad son necesarias para vivir una vida recta y hacen a 'The Good Place' una ficción que demuestra la importancia de ser buenas personas para disfrutar de una vida plena.