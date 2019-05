¿Cómo funciona la mente de un asesino?

Son las 9.02 horas del sábado 4 de febrero de 2017. El teléfono de la Cruz Roja suena y una persona anónima está al otro lado, llamando desde una cabina telefónica de Vitoria. El hombre ha marcado para dar un extraño aviso acerca de una vivienda de Santander:

"Hola, buenos días, ¿tienes un papel y un boli ahí a mano? Te tengo que dar una información (...). Me he enterado de que hay una persona que está en su casa, entonces quiero dar las señas para que vayan a sacarla (...). Enfrente, en el número 1, es en un local, que tiene una persiana amarilla, ponga eso por favor. Llamando a ese teléfono, hay una dirección. En la Lonja está puesto que se vende o se alquila. Ella no puede coger el teléfono, tienen que ir".

El mensaje alertaba de que una persona mayor precisaba ayuda. La advertencia llegó tarde porque el juez había levantado, horas antes, el cadáver de Ángel Prieto. Tenía 81 años y la policía lo había encontrado maniatado en su garaje. Su mujer, Teresa, se libró de las ataduras y logró escapar para pedir socorro. Un robo había sido la causa de este terrible suceso.

Pero volviendo a esa extraña llamada: El hombre que había llamado desde Vitoria conocía demasiados detalles y podía estar implicado... Pero nadie sabía nada más sobre él, solo había una pista para tratar de identificarle: su voz.

Dos días después, esa grabación llegó a la Unidad de Acústica Forense de la Policía Nacional -la única que hay en España- con la única finalidad de construir lo que se conoce como pasaporte vocal. ¿Qué es un pasaporte vocal? El responsable de la Unidad Acústica Forense, Carlos Delgado, explica que "es una de las técnicas de trabajo que practicamos en el laboratorio y tiene que ver con el esclarecimiento de aquellas grabaciones que están relacionadas con un hecho delictivo en las que no contamos con un sospechoso". Se pueden utilizar para "trazar un perfil del criminal a partir del análisis del habla" en delitos como secuestros.

A través de esta herramienta, la policía consiguió detener a los culpables del secuestro y asesinato de Anabel Segura después de que un espectador reconociese la voz del secuestrador una vez que los medios de comunicación difundieron las llamadas.

En 'La Noche' de COPE la abogada penalista, criminóloga y autora del libro Criminal – Mente, Paz Velasco, ha señalado que las grabaciones de voz tienen su valor probatorio. Lo importante es saber "cómo se ha obtenido esa prueba": mientras sea por medios legales, será una evidencia válida.

"Hoy se mata mejor que antes, pero las ciencias forenses han mejorado. No es que ahora se mate más que antes, es que ahora se cuenta", ha subrayado.

Con respecto a la condena contra El Chicle de este martes por intentar agredir sexualmente a una joven en Boiro (A Coruña), Velasco ha indicado que "estamos ante un depredador social sexual, un sujeto que no tuvo bastante con el crimen que cometió contra Diana Quer, sino que volvió a intentarlo con un periodo de enfriamiento importante, porque pasó mucho tiempo. Probablemente base su pulsión en las fantasías sexuales

ESCUCHA LA ENTREVISTA A LA ABOGADA PENALISTA Y CRIMINÓLOGA PILAR VELASCO EN 'LA NOCHE'