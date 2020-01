La sorprendente confesión de una oyente de COPE que revela el motivo por el que enviaría a su marido a la luna

Esta semana, como siempre hacemos, hemos pedido a nuestros oyentes, los búhos, que participen a través de nuestro teléfono y redes sociales a que nos contesten a una pregunta. ¿A quién mandarías a la luna? Muchas han sido las respuestas que hemos recibido, incluso algunos de nosotros también nos hemos mojado.

Beatriz Pérez Otín ha reconocido a quien mandaría a la luna si pudiese y, para nuestra sorpresa, no se ha tratado de ninguno de sus compañeros de 'La Noche de COPE'. La presentadora del programa ha confesado que enviaría a aquellas personas que hacen sufrir a sus perros cuando son fiestas y ponen petardos. "Yo entiendo que el petardo forma parte de nuestra cultura de la fiesta pero tendrían que ver cómo sufren los pobres animales que entran en pánico y he tenido a mis perros sin querer salir a hacer sus necesidades hasta tres días seguidos dentro de casa. Así que por favor si no se van los señores a la luna que se vayan los petardos", comentó la comunicadora de la Cadena COPE.

Los oyentes también han participado. Búhos como Rosa, que tampoco quiere dar nombres.

Puede que la persona o las personas a las que enviaría Rosa a la Luna tengan algo que ver con esto que nos cuenta Paula.

Pero sin duda alguna, si hay algún mensaje que hemos recibido y que nos ha llamado la atención, ese ha sido sin lugar a dudas el que nos ha enviado esta oyente que mandaría a la luna a su marido por sus constantes ronquidos que le impiden dormir por las noches.

Hasta algún miembro del programa de 'La Noche de COPE' se ha sentido identificado con esta realidad.