'La Rueda del Tiempo', la nueva serie de fantasía que nos traslada a la Edad Media

En las Noches de series de esta semana, viajamos a la Edad Media con nuestra compañera Rosana Rábago. Lo hacemos para hablar del último estreno de una de nuestras plataformas en streaming de confianza, “La Rueda del Tiempo” que se estrenó la semana pasada y que ya cuenta con tres episodios.

Esta serie narra la historia de Moiraine (Rosamund Pike), quien pertenece a las Aes Sedai, una poderosa organización de mujeres que pueden usar magia. Y que arrastrará a un grupo de cuatro jóvenes en una épica aventura. No lo hace por diversión, sino porque cree que uno de ellos podría ser alguien muy importante para el desarrollo de su universo. Ni más ni menos que la reencarnación del Dragón, un poderoso individuo de quién se ha profetizado salvará al mundo o lo destruirá. Y todo ello sin romper ninguno de sus juramentos sagrados, vitales para ser una Aes Sedai que se reducen a no mentir, no crear ningún arma que pueda dar muerte a alguien y no utilizar el Poder Único, nombre con el que denominan a su habilidad para hacer magia, para matar a alguien.

Una saga, que muchas personas ya han definido como la hermana pequeña de El Señor De Los Anillos, ya que comparten varios elementos en común: salvar el mundo, el uso de la magia y un villano capaz de acabar con todos.

“La Rueda del Tiempo” (The Wheel of Time) cuenta también en su reparto con Josha Stradowki, que interpreta a Rand al’Thor. Criado por un padre soltero, Rand trabaja como granjero cuando Moiraine le recluta para acabar con la amenaza del Oscuro sobre el universo en el que viven. Además, mantiene una relación amorosa con Egwene al’Vere(Madeleine Madden). Ella también es reclutada por Moiraine pero antes de eso es la aprendiz de la zahorí, Nynaeve al’Meara. En tercer lugar tenemos a Marcus Rutherford como Perrin Aybara, un personaje que se ve obligado a dejar su vida en Dos Ríos cuando pierde a su esposa en el ataque de los trollocs que tiene lugar en el primer capítulo. Junto a ellos, tenemos a Mat Cauthon (Barney Harris), el típico personaje despreocupado que busca problemas por diversión que se verá obligado a madurar rápidamente. Un reparto que completa el actor español Álvaro Morte. Él interpreta a Logain Albar, quien se ha autoproclamado Dragón Renacido porque salió victorioso de una lucha contra el Oscuro.