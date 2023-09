La reflexión de Paloma del Río sobre Rubiales y el beso a Jenni Hermoso: "No solo en el fútbol"

Aitana Bonmatí, elegida este jueves mejor jugadora del año por la UEFA, advirtió durante su discurso de agradecimiento del premio de que no se deben permitir "ni abusos de poder en las relaciones laborales ni faltas de respeto", en referencia a todo lo ocurrido tras el triunfo de España en el Mundial femenino por el comportamiento de Luis Rubiales. La jugadora no es la última en pronunciarse sobre el caso. Paloma del Río, una voz más que autorizada por ser uno de los emblemas del periodismo en defensa del deporte femenino, pasó por 'La Noche de COPE' y también dejó una reflexión.

Pero es que la polémica ha llegado a todos los lugares del mundo. En Estados Unidos llevan días informando sobre lo que sucede en medios tan prestigiosos como el New York Times o el Washington Post. El último ha sido The New Yorker. Una periodista norteamericana valora el cambio que se está produciendo para que la sociedad respete el deporte femenino: La suspensión de la FIFA a Rubiales, la renuncia de las jugadoras a volver a la selección hasta que las cosas cambien, la condena unánime de políticos y medios de comunicación y las rectificaciones de Luis de la Fuente y del propio Jorge Vilda.

Pero la realidad es que Luis Rubiales aguarda los pasos del Gobierno en torno a su suspensión consciente de que la ley le brinda todavía dos vías de recurso ante la Justicia ordinaria en caso de que el Consejo Superior de Deportes decrete su cese a instancias del Tribunal Administrativo del Deporte, algo que puede suceder este viernes. Le asiste la vía contencioso-administrativa, que le abocaría a un proceso largo en el tiempo, pero que en ocasiones ha dado resultados. La última parada, en caso de que agotase todas las vías, es el Tribunal Supremo.

La reflexión de Paloma del Río

En España también estamos reflexionando sobre todo esto. Este jueves, por ejemplo, el artista Diego Ojeda, conocido como Nadiemedicearte, ha pintado un mural callejero en Barcelona como crítica a lo sucedido. Ha recreado la escena con Rubiales como protagonista y, en lugar de Hermoso, ha colocado al famoso exboxeador Mike Tyson. Un cambio de perspectiva que pone encima de la mesa si esta misma situación se habría dado de haber sido un hombre. Más allá de esa posición, Paloma del Río también quiere que el país siga un camino que comienza con lo sucedido en los últimos días.

Mientras tanto, el caso sigue en la política nacional. La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra, han defendido que lo que hiciera la futbolista Jenni Hermoso tras el beso en la boca de Luis Rubiales, no cambia "nada" el hecho de que "fue sin consentimiento" y no la "desacredita". "Ni reír ni llorar, bailar o dormir. Nada de lo que haga una mujer tras vivir una violencia sexual desacredita lo único importante: la ausencia de consentimiento".

La entrevista de Juanma Castaño a Juan Rubiales

Después de todas las polémicas que han provocado que el Gobierno quiera inhabilitar a Luis Rubiales, una de las personas que ha estado a su lado durante todos estos años en la presidencia de la RFEF hasta que le echó, revela aún más detalles. Juan Rubiales conversa con Juanma Castaño sobre todo lo que ha sucedido durante su mandato y que se sigue investigando, además de algunas actitudes machistas.

