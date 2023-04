La peculiar anécdota de Ariel Rot con Leiva y los Rolling Stones en el Santiago Bernabéu: "Un gintonic"

A lo largo de nuestra vida nos encontramos con muchas situaciones que nos hacen pensar. Algunas incluso nos hacen pensar mucho porque tiene que ver con temas importantes. Un ejemplo puede ser aceptar el nuevo puesto que me han ofrecido en el trabajo y otro, más emocional, es seguir con tu pareja a pesar de que sabes que lo vuestro no funciona. Estos son temas que pueden hacer que nos comamos mucho la cabeza, ¿verdad? Ante estas dudas, muchos psicólogos recomiendan hablar en voz alta con nosotros mismos, como nos han dicho varias veces en 'La Noche de COPE'.

Seguro que has visto alguna vez a alguien hablar solo por la calle, o en tu trabajo, y piensas "este está loco", pero lo cierto es que esta es una técnica que puede ayudarnos mucho a resolver esos dilemas por una sencilla razón: nos escuchamos a nosotros mismos hablar de un tema que nos preocupa. El cantante Ariel Rot publicó hace 25 años un disco titulado 'Hablando solo', uno de los trabajos más importantes de su carrera en solitario y que más éxito tuvo a finales de los años 90, que ha sonado bastante en 'La Noche de COPE'.

No sabemos si él tuvo muchos dilemas antes de empezar una nueva carrera después de tocar en dos bandas tan importantes como Tequila o Los Rodríguez o si es de los que hablan en voz alta. Lo que sí se sabe es que ha pasado un cuarto de siglo desde el lanzamiento de este álbum y este martes no habló solo, sino que habló con los oyentes de 'La Noche de COPE' de la reedición de este disco que se publicó en 1998.

El concierto

Contó a Beatriz Pérez Otín a quién le debía el hecho de haberse dedicado a la música: "Pues probablemente a mi madre. Era cantante y yo de muy chiquito venía ella a ensayar a casa con un guitarrista. No me perdía ningún ensayo, estaba el único de la familia, probablemente al que se le permitía estar porque mi madre se pone un poco nerviosa y yo me quedaba horas ahí y a partir de eso en mi casa siempre hubo actividad musical. Antes de descubrir los Rolling Stones y todo eso es que vino después, cuando ya me sentía músico y ya si escuchaba una publicidad que me gustaba, pues más tarde me sentaba en el piano intentando tocarla y era mi entretenimiento, mi fascinación y mi refugio".

También explicó una anécdota que vivió junto a Leiva precisamente con uno de los nombres que inspiraron a Ariel Rot entre "los Rolling, Prince, Tom Waits, Dylan..." que puedes escuchar aquí. "No esperaba charlar porque me lo imaginé así, pero sí que tuve un trato en ese día, por lo menos con nosotros, pues bastante estrictos; no pudimos ni cuando me probaron sonido, por supuesto no les gusta el tema de los móviles, que se pueda filtrar algo en un ensayo y bien que hacen porque hoy la verdad que esté todo al descubierto ya", explica el cantante en 'La Noche de COPE'.