Paco Vallejo, el ajedrecista que ganó a Hacienda la partida de su vida

¿Recuerdas la historia de David contra Goliat? Si no es así, te la recuerdo. David es un hombre normal que se enfrenta a todo un gigante guerrero llamado Goliat. A priori, parece que el favorito en la lucha es el gigante, sin embargo, David corre hacia Goliat, saca de su bolsa una piedra, la pone en su honda, y la lanza contra el gigante con toda su fuerza. La piedra atraviesa la cabeza de Goliat y muere. El pequeño vence al grande. A continuación, te voy a presentar a Paco Vallejo, quien bien podría ser nuestro David en esta historia.

Paco, ajedrecista español e internacional con la selección española de ajedrez, ha estado viviendo una pesadilla por una reclamación de Hacienda que le pedía más de 500.000 euros por las ganancias que obtuvo jugando al póker online en 2011, llegó a ganar 86.482 euros, Sin embargo, Paco tenía unas pérdidas de 92.000. Es decir, subsanó parte de su deuda y se quedó en negativo. Todo ello gracias a una ley obsoleta que fue modificada en 2012, y que no tenía en cuenta sus pérdidas, Hacienda le reclamaban medio millón de euros. Una auténtica broma de mal gusto con final feliz. Y es que Hacienda le ha dado razón a este joven ajedrecista que no tendrá que abonar esta cantidad aunque Hacienda siempre podrá recurrir. "Lo peor ha pasado", comentaba Paco Vallejo.

"Tuve una época muy mala. Hasta llegué a dejar de competir con la selección española de ajedrez varios años porque moralmente no me encontraba preparado. Ahora estoy mejor pero el trato que se ha conseguido me ha parecido indignante", señalaba Paco a los micrófonos de 'La Noche de COPE'