Pablo Guerrero: “Me gusta mucho el último vídeo de Rosalía”

¿Has soñado alguna vez con tu último día de trabajo? Seguro que más de una vez has fantaseado con ese momento en que te despides de tus compañeros de trabajo por última vez, en el que le dices adiós al jefe.

Hay profesiones en las que, aunque parece que no llega el día de la despedida, acaba llegando. La música es una de esas profesiones en las que es raro hablar de jubilación, y se habla más de despedida. Aunque en el fondo se habla de lo mismo, yo no tengo claro si el significado es exactamente igual.

Pablo Guerrero es uno de los cantautores más importantes de nuestro país y viene a presentarnos su despedida… ¿Paradójico, verdad?

“Y volvimos a abrazarnos” es un disco con el que celebra 50 años como compositor. En La Noche de COPE contamos con la visita de una de las miradas más icónicas de la música de nuestro país. Un músico que, nos ha confesado, no lo hace del todo, simplemente se “jubila de cara al público”. Pablo afirma que, el no estar encima de un escenario no le impedirá seguir vinculado a la música. “Voy a seguir componiendo y disfrutando mucho de la música de los demás”.

Sin embargo, tras cincuenta años viajando, cree que ha llegado el momento de tomarse un descanso de esa vida. “Estoy muy cansado sobre todo de los viajes y de los hoteles”. Sus planes para esta nueva etapa de su vida son algo más familiares, “voy a estar un poco de puertas adentro, sin tanta proyección pública”, nos explica. Estos planes le permitirán, además, dedicarse a escribir más canciones. Algo que no ha podido hacer durante el confinamiento, ya que no se dedicó tanto a componer como a “corregir algunos libros de poemas que he escrito”.

También le permitió tomarse un descanso, dedicarse a ver series, películas e incluso descubrir nuevos estilos musicales. “Escucho muchos cantautores jóvenes” nos ha contado. Pero se confiesa fan de Rosalía. “He visto su último vídeo. Me divierte. Me gusta mucho”.

Su jubilación llega en el momento preciso. “Hay un momento en el que saber decir adiós es importante y para mí ha llegado ese momento” nos ha dicho. Porque, a su gusto, cincuenta años en la carretera y sobre el escenario “creo que están muy bien”. Medio siglo que le dejan recuerdos muy buenos, especialmente de la década de los 70. “Teníamos el apoyo de la juventud, nos adoraban” rememora de esa época, unos años en los que estaban “todo el día tocando” y de los que guarda un recuerdo “muy bonito”.