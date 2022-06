'Obi-Wan Kenobi', la serie centrada en uno de los personajes más queridos de Star Wars

La saga Star Wars sigue estando de moda. Especialmente en la pequeña pantalla. Después de 'The Mandalorian', la ficción más esperada por los fans de estas taquilleras películas era la centrada en uno de los maestros jedi más conocidos: 'Obi-Wan Kenobi'. Y la espera acabó el pasado viernes con el estreno de los dos primeros episodios.

Unos capítulos con una producción muy elevada y donde la saga vuelve a demostrar todo su potencial sin perder ese componente nostálgico que los verdaderos fans de Star Wars reclaman.

El protagonista, sin lugar a dudas, es el maestro jedi Obi-Wan Kenobi, interpretado de nuevo por Ewan McGregor. Un personaje que, al principio, aparece derrotado, con una vida muy monótona y escondido a Tatooine vigilando a un joven Luke (Grant Feely) que únicamente realiza un pequeño cameo.

De hecho es una pequeña Leia Organa (Vivien Blair) quien impulsa la acción en estos dos primeros capítulos. El personaje hace honor a su versión adulta pero sin perder de vista su inocencia como una niña de diez años. Una característica que, aunque noble, la mete en más de un problema y razón por la cual la niña acaba siendo capturada por unos bandidos.

Estos bandidos, sin embargo, no son los auténticos villanos. Están a las órdenes de la inquisidora Reva (Moses Ingram), un personaje al que ya habíamos conocido en la saga de películas y que aquí vuelve a hacer gala de su ansía de venganza hacia Obi-Wan Kenobi. De hecho, no dudará en enfrentarse a quien sea, incluso a sus superiores, para dar con el misterioso paradero del jedi. Sin embargo, tampoco ella es la gran villana de la ficción. El verdadero antagonista no es otro que Darth Vader, interpretado de nuevo por Hayden Christensen.

Un tandem, el de Ewan McGregor y Hayden Christensen como Obi-Wan Kenobi y Darth Vader, que promete hacer de esta ficción una de las más ambiciosas de las ficciones creadas para la pequeña pantalla y que puede disfrutarse cada miércoles en una de las plataformas en streamingdisponibles en España.