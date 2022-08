La novela gráfica de Neil Gaiman llega a la pequeña pantalla con 'Sandman'

Las adaptaciones de grandes novelas y cómics siguen estando en alza. Y 'Sandman', la novela gráfica que Neil Gaiman escribió junto a Vértigo Cómics, la vertiente adulta de DC Comics, se acaba de unir a sus filas.

La ficción nos presenta a Sueño (Tom Sturridge), que en los cómics se le conoce como Sandman o el mítico Morfeo, el rey del mundo de los sueños que debe abandonar su reino para perseguir a una pesadilla que ha huido de sus territorios, Corintio (Boyd Holbrook). Sin embargo, lo que parece ser una pequeña incursión en nuestro mundo se convierte en un cautiverio que se alargará mucho más de lo previsto. Magius, un mago, le captura y le encierra y no deja que Sueño escape. Un cautiverio que dura más de 100 años. Todo esto con la ayuda de Corintio que le da las claves a Magius para impedir que Sueño pueda liberarse.

Todo esto afecta al reino que el lidera, el reino de los sueños, que ha ido destruyéndose y cayendo en desgracia a medida que pasaban los años. Todo eso a pesar de los esfuerzos de Lucienne (Vivienne Acheampong), la bibliotecaria que trabaja para Sandmany cuya misión es custodiar la biblioteca del reino, una muy especial, ya que contiene todos los sueños y pesadillas que la humanidad ha tenido y que Sueño tendrá que volver a poblar una vez regrese a su reino.

De esto va la primera temporada que Netflix ha lanzado de 'Sandman', la novela gráfica que Neil Gaiman comenzó a escribir en 1989 y que ha tardado más de 30 años en llegar a la pequeña pantalla, no por falta de ganas, sino porque el propio autor no dio luz verde al proyecto hasta encontrar el formato adecuado para llevarlo a cabo. Un formato que no ha sido posible hasta hoy.