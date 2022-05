La nostalgia y una reunión de alumnos, principales protagonistas de 'Now And Then'

La nostalgia está de moda. Tanto en la gran como en la pequeña pantalla. Y si hay una representación de ese rememorar el tiempo pasado que se empleé hasta la saciedad en las producciones audiovisuales son las reuniones de antiguos alumnos.

Y es esta reunión de antiguos alumnos el punto de partida de 'Now And Then', la nueva producción audiovisual de Bambú Producciones que se estrenó el pasado 20 de mayo.

Una serie que mezcla pasado y presente y donde un accidente que se produjo hace veinte años es el suceso que lo precipita todo. Un terrible accidente que provoca la muerte de Alejandro (Jorge López) y que lleva al resto del grupo a separarse hasta veinte años después. Hasta que reciben un misterioso mensaje donde les citan en la reunión de alumnos. Al llegar ahí reciben otro SMS en el que les exigen un millón de dólares para no desvelar el secreto que hay alrededor de la muerte de Alejandro. ¿El problema? Solo ellos saben la verdad. Solo ese grupo de cinco amigos.

Además, cada uno, como explicamos, ha continuado con sus vidas y las hay de todo tipo. Ana y Pablo son el matrimonio del grupo, interpretados por Marina de Tavira y José María Yazpik. Él es un candidato político con grandes aspiraciones y ella se convierte en una entregada madre que dudará en hacer todo lo posible por proteger a su marido y sus hijos. El grupo lo completan Sofía (Maribel Verdú), Marcos (Manolo Cardona) y Daniela (Soledad Villamil).

Un grupo que, en este thriller de misterio, será investigado por la inspectora Flores, interpretada por Rosie Pérez. Una inspectora que su primer caso en homicidios fue el accidente de tráfico que acabó con la muerte de Alejandro pero que, con el paso del tiempo, ha podido ascender y volverá a encontrarse con otro misterio que la unirá a ese caso de nuevo.

La serie, creada por Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira cuenta con una única temporada que está actualmente en emisión, y supone la primera ficción española de una conocida plataforma en streaming. Una ficción que, además, representa muy bien la ciudad de Miami. Una ciudad donde conviven distintas culturas y lenguajes, todo ellos representados en 'Now and Then'.