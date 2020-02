La modelo de 55 años que rompe con todos los prejuicios

Cumplir años no debe ser una excusa para echar por la borda los sueños más profundos que puedas tener. Si en alguna ocasión te has dicho: “Yo ya soy mayor para… tocar la guitarra, tirarme en paracaídas, o viajar a la selva”, te demostramos en 'La Noche de COPE' que los sueños no entienden de edad.

Bien lo sabe Kathy Jacobs, una mujer de California que a los 55 años se ha convertido en modelo, rompiendo así con cualquier prejuicio sobre la edad. Toda su vida estuvo trabajando para ello, más allá de la belleza natural de su rostro, ha llevado una buena alimentación, ha practicado deporte, un cuidado especial de su cuerpo. En definitiva una vida saludable. Además, ahora tiene su propia marca de cosméticos y cuidado facial.

De manera intermitente trabajó de modelo, se presentó a muchos castings, pero no pudo vivir de ello como le hubiese gustado. De hecho, Kathy cuenta que trabajó mucho tiempo como limpiadora en un bar.

Así, hasta no hace mucho que quedó como una de las 6 finalistas para protagonizar la portada de la prestigiosa revista deportiva Sport Illustrated.

Un logro del que se siente especialmente orgullosa, ya que como ella dice, el mundo invisibiliza a las mujeres mayores de 50 años: "Tengo 56 años y el mundo considera que las personas mayores de 55 años son personas mayores. Y solo quiero mostrarle al mundo lo que significa tener 56. No estoy preparada para darme la vuelta y hacerme la muerta porque todavía tengo mucho más que vivir dentro de mí".

Y este es precisamente el mensaje que le quiere dejar al mundo, que en la vida, pase lo que pase, si uno tiene un sueño no debe rendirse nunca.