Un médico de familia de Madrid explica la razón del descuido de la atención al paciente: "Se ha perdido"

Es el eslabón de la medicina más cercano y doméstico. El que interactúa más en el tiempo con los pacientes. Un buen médico de atención primaria se valora. Pero la cuestión es que los estudiantes no eligen esta especialidad. El Ministerio de Sanidad tiene que hacer una convocatoria extra porque no se han cubierto todas las plazas ofrecidas este año. Esta es una especialidad vocacional, como todas. Pero se añade el matiz emocional en el que nos detenemos en 'La Noche de COPE'. Si conserva el mismo puesto durante años, estos profesionales asisten a familias enteras, abuelos, padres y nietos.

Audio

Vicente Baus ha estado 30 años en el mismo centro de salud, en Collado Villalba, una localidad de la Comunidad de Madrid. Durante ese tiempo ha podido hacer honor a su profesión de médico de familia, porque por su consulta han pasado diversas generaciones, como explica a Beatriz Pérez Otín en 'La Noche de COPE': "He atendido casi a tres generaciones. Incluso gente que era muy joven cuando yo empecé, que ahora tiene hijos pequeños, alguno me dijo que sentía mucho que no pudiera atender a su hijo en el futuro. Es un orgullo y es una cosa muy agradable más hacerlo así".

Al final, esa conexión que existe con las familias es clave. "Cuanto más trabajado tiene el médico familia, ese paciente, más enfocado, va a estar en una buena derivación y se va a agilizar la solución del problema de ese paciente", destaca en 'La Noche de COPE', "hay muchos estudios que demuestran que a lo largo de la vida una persona, la inmensa mayoría, alrededor del 90% de los problemas de salud que tenga, serán más leves con la atención a todos los niveles sanitarios del médico de familia".

La atención primaria y los avances después de 30 años como profesional en un mismo pueblo

El paso del tiempo ha traído muchas ventajas en cuanto a lo tecnológico, pero Vicente expone varias desventajas en 'La Noche de COPE' centrándose en la atención al paciente, de las que destaca una de ellas que puedes escuchar aquí. El contacto directo, el cara a cara, forma parte del tratamiento de la población. Cuando estipulan un número de minutos por paciente, es normal pensar que no es suficiente. El nombre de médico de familia conlleva una connotación diferente, quizá algo sentimental, y a partir de ahí radica también parte del diagnóstico y la solución del problema, como explica Vicente a Beatriz Pérez Otín.

Audio

Más allá de Madrid, el problema está en el resto de la península. Madrid ha cubierto el 100% de sus vacantes en Atención Primaria, según la información de la Consejería de Sanidad. Al mismo tiempo, a nivel nacional el Gobierno cuenta aún con 202 plazas desiertas en esta especialidad, lo que le ha llevado a anunciar una segunda convocatoria MIR con el fin de cubrirlas cuanto antes en 2023. En el informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035 se indica que cada vez son más las especialidades médicas que tienen problemas para hacer frente al necesario relevo generacional.