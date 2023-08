Un médico explica lo que le pasa a las personas que se inyectan botox y tienen migrañas: "El cráneo"

Yo no sé si tú sufres, espero que no, uno de los dolores más complicados que podemos tener: las migrañas. Es una de las dolencias más habituales que tenemos los seres humanos y no sabemos del todo cómo paliar sus efectos. No es lo mismo un dolor de cabeza ocasional que este problema y, en 'La Noche de COPE', el doctor Darío Fernández, médico de familia, psicólogo clínico y exprofesor de la Facultad de Psicología de la UCM, da más detalles sobre ella. Como cada jueves, pasaremos por la consulta con algo muy habitual, ya que el 90% de la población mundial sufre dolor de cabeza.

Debes saber que hay algunos alimentos que pueden producir migraña como los alimentos ricos en sal (sopas enlatadas, vegetales y carnes procesadas, salmón ahumado, salami o embutidos), los estimulantes químicos como la tiramina (que se encuentra en el queso curado) o la feniletilamina (chocolate, colas, té o el café) y los alimentos que contienen aspartamo (en la mayoría de los productos dietéticos). Darío Fernández señala que "existe un tratamiento preventivo o profiláctico para prevenir la aparición de las crisis de migraña, disminuyendo la frecuencia, intensidad y duración de las mismas".

El doctor también explica que "es excepcional que la migraña presente complicaciones" y el caso de "infarto cerebral", cuando se trata de una "migraña con aura prolongada", "es excepcional". Pero tampoco tiene "tratamiento curativo": "La persona que padece una migraña es una persona migrañosa durante toda su vida". De hecho, "aproximadamente el 70% de los pacientes tienen historia de migraña en familiares de primer grado y cerca de un 50% de estos está ligado al cromosoma 19", así que lo normal es que te venga por herencia. Pero sí hay una manera de que su efecto sea menos intenso.

La relación entre el botox y las migrañas

Lo que diferencia a la migraña de un dolor de cabeza habitual es que duele en media cara, que es pulsátil, duele el latido de las arterias de la cabeza y que se acompaña de náuseas, vómitos y gran molestia por el ruido y la luz. Lo que hace que la persona busque la habitación oscura y silenciosa. Y su duración de 40 a 72 h, no se las quita nadie. Algunas veces, antes del dolor sienten algunas sensaciones especiales. Para tener unos dolores menos intensos, el doctor Darío Fernández habla sobre uno de esos mitos que están en el ambiente y que aclara en 'La Noche de COPE' con Carlos Márquez.

El botox sirve porque bloquea la liberación de factores inflamatorios. Se inyecta una vez cada 12 semanas. Algunos estudios determinaron que un 49 % de los pacientes presentaban una reducción del 50 % de las migrañas al mes tras la primera infiltración de toxina botulínica, un 60 % tras dos ciclos y un 71 % tras tres ciclos. Es decir, esta toxina paraliza las terminaciones nerviosas sensitivas situadas alrededor del cráneo, reduciendo las posibilidades de que sucedan. No podrás acabar con ellas y en algún momento se presentarán, pero lo harán mucho menos que sin este tratamiento.

