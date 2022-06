Los inicios de una nueva superheroína pakistaní al descubierto en 'Ms. Marvel'

Los superhéroes continúan de moda. Pero ya estamos cansados de ver a los personajes de siempre y la Casa de las Ideas lo sabe. Por eso sus nuevas series se dedican a presentarnos a los que serán los nuevos protagonistas de la conocida como la Fase 5. Ya lo hicieron con Kate Bishop en Hawkeye y ahora le ha llegado el turno a Kamala Khan (Imán Vellani), una adolescente que adora a la Capitana Marvel y que, gracias a un brazalete, verá como su vida puede ser bastante similar a la de su heroína.

Sin embargo, ella no deja de ser una adolescente y, al igual que le paso a Peter Parker en 'Spider-Man', sus inicios estarán llenos de errores propios de su edad y de sus compañeros de aventuras. Amigos como Bruno Carrelli (Matt Lintz), el típico mejor amigo con alta capacidad intelectual que será el encargado de ayudar a Kamala con su nueva vida. Una que, además, tiene que compaginar con su rutina típica de adolescente pero con una importante diferencia: ella no es una americana al uso, es de ascendencia pakistaní y los valores de su cultura y su religión también forman parte importante de la ficción gracias a personajes como Nakia (Yasmeen Fletcher). Una chica que, a pesar de ser de la edad de Kamala, se la ve más centrada en su vida y con los pies en la tierra. Ella, además, será la encargada de dar un toque más moderno a la cultura pakistaní en la ficción cuando descubra que las condiciones que tienen las mujeres en la mezquita que suelen frecuentar no son, ni por asomo, iguales a las de los hombres y decida poner remedio a este asunto.

La parte tradicional de esta cultura pakistaní también esta representada. En este caso por Muneeba y Yusuf Khan, los padres de Kamala interpretados por Zenobia Shroff y Mohan Kapoor, respectivamente. Unos progenitores que no querrán que su hija pierda su cultura pakistaní y que lucharán también por comprenderla mientras Kamala, a su vez, intenta comprender sus nuevos poderes y compaginarlos con el resto de su vida.