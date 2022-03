‘Little Voice’, una oda incondicional a la música

A todos nos gusta un buen drama musical. Más si está grabado en Nueva York y es una oda a los musicales de Broadway. Una mezcla que encontraremos en ‘Little Voice’.

La serie nos presenta a Bess King (Britanny O’Grady), una joven y talentosa cantautora con un pánico que la impide cumplir su sueño de triunfar en el mundo musical: es incapaz de interpretar las canciones que ella misma compone. Un problema que la atormenta y que intenta superar durante toda la serie. Para ello, se pluriempleo como paseadora de perros, camarera, profesora de música para niños y ayudante en una residencia de mayores. Todo para costearse el apartamento en el que vive y un pequeño garaje en el que compone música cada vez que puede.

Para ello cuenta con la ayuda de personajes como Percy King, interpretado por Chuck Cooper. Él es su padre, el que la ha cuidado toda su vida y también un gran amante de la música. Tanto que, a pesar de no haber logrado ser alguien de éxito, él no duda en compartir su talento con el resto de los neoyorquinos y una calle de la ciudad se convierte en su inesperado escenario.

El amor por la música también lo ha heredado el hermano de Bess, Louie (Kevin Valdés). Él es autista y acaba de mudarse a un piso tutelado con unos amigos, también autistas. Es el personaje que pone el punto tierno a la ficción pero que también demuestra ese amor por los musicales de Broadway que muchas personas tenemos.

La familia King demuestra también uno de los puntos a favor de la serie: su amplia diversidad e inclusión. Una diversidad que también se ve en el personaje de Prisha (Shalini Bathina). Ella es una mujer india, con unos padres empeñados en casarla como sea que está intentando abrirse también un hueco en el mundo de la música. En su caso, no como compositora, sino como miembro de una banda de mariachis que interpretan en las calles de Nueva York. Una banda que también la permite conocer a su pareja, también mujer, y que la meterá en más de un lío por el racismo que también se puede encontrar en Nueva York. Y es que, al final, ‘Little Voice’, con una única temporada en antena ha logrado no solo mostrar una oda a los musicales de Broadway, sino también que la Gran Manzana es un lugar multicultural donde hacerse un hueco en el mundo de la música no es tan fácil como parece.