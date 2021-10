Las cuatro series americanas que no te puedes perder

¿Sabías que en 2020 se crearon casi quinientas series en todo el mundo? Está claro que la industria audiovisual, y más la de producción de series, está en auge y este número lo corrobora.

No obstante, también sufrieron la pandemia del coronavirus. Miles de series tuvieron que paralizar sus rodajes y, en muchos casos, no pudieron salir adelante. Solo hay que fijarse en los números. En el año 2019, se crearon en todo el mundo un total de 532 de ficciones. Cifra que se redujo a las 493 de 2020.

Y ahora, en octubre, es cuando debutan la mayoría de ellas. Al menos en Estados Unidos. Desde finales de septiembre hasta mediados de octubre, las cadenas americanas se visten de largo y estrenan muchas de las apuestas que presentarán durante la temporada. Es lo que se conoce como Season Premiere o estrenos de temporada.

Las nuevas ficciones conviven así con otras más veteranas que regresan a la parrilla televisiva y comienzan a competir por mantenerse en antena en un mundo que, cada vez más, está liderado por las plataformas en streaming.

Sin embargo, las televisiones en abierto no se rinden y de las 493 series nuevas que llegan durante estos meses, 28 son suyas.

De esta forma, franquicias como NCIS siguen apostando fuerte y acaba de estrenar NCIS Hawaii, una de las cuatro series que nuestra compañera Rosana Rábago, una de las creadoras del blog All Screens, nos trae. Por primera vez en este tipo de ficciones, la protagonista principal es una mujer. En este caso, seguimos a la agente especial, Jane Tennant, líder del grupo en Pearl Harbor. Allí, ella resuelve crímenes junto a su equipo de especialistas.

No es la única serie que nos ofrece. Ficciones como Y: el último hombre, The Wonder Years y 4400 demuestran que la televisión estadounidense ha encontrado en la nostalgia y en productos audiovisuales más asentados un auténtico filón para mantenerse a flote.