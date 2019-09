Gema Hassen-Bey, en COPE: "El Estado debería no dejar desamparados a los deportistas"

Han sido muchas las voces, desde dentro del mundo del deporte y también desde fuera, que han lamentado este miércoles la pérdida de Blanca Fernández Ochoa. Entre ellas, una muy especial, porque tenía un proyecto en común con ella.

Hablamos de la atleta paralímpica Gema Hassen-Bey que ha atendido a ‘La Noche de COPE’ en unos momentos muy complicados para ella. Además, ha sido la autora de esta emotiva despedida:

Mi niña has vuelto al lugar al que pertenecías desde siempre, la montaña. Hablamos el dia de tu cumple y te dije que me acompañases a mi próxima cima con nieve que necesitaba una maestra de tu talla. Dijiste con una sonrisa: “¡Gemita eres tremenda!” Te has ido antes tú a la cima pero en mi camino estas y me acompañaras siempre. Te adoro #blancafernandezochoa. Eternas gracias por tu bondad y tu sonrisa.

Gema se ha deshecho en elogios hacia Blanca: "Era una gran persona que se nos ha ido muy pronto, pero al menos se nos ha ido en la montaña".

"Era una luchadura. Y siempre que la recuerdo, la recuerdo con su sonrisa", ha comentado Gema.

"Cuando alguien da todo por el deporte español, lo justo es que el Estado español también te dé algo para garantizar tu seguridad durante la vida y el reconocimiento. Pero bueno, estoy segura de que Blanca lo va a tener", ha reflexionado la atleta.