Pedro García Aguado: “Debemos enseñar a nuestros hijos a que denuncien el contenido abusivo en la Red”

El intervencionista familiar de ‘La Noche de COPE’, Pedro García Aguado, sigue enseñándonos cómo aprender a educar a nuestros hijos. En esta ocasión nos explica cómo hacer que naveguen con seguridad por internet.

“Han cambiando los tiempos, los niños ahora se relacionan a través de las redes sociales. No hace falta que estén en contacto directo y personal con sus amigos, y esto está bien pero también supone un riesgo”, explicaba Pedro García Aguado, quien también es cibercooperante de honor del Instituto Nacional para la Ciberseguridad.

“Lo más importante es no mentir, aunque no estemos conociendo a otra persona físicamente, no debemos mentirle. Debemos usar nuestro nombre e imagen reales, no debemos tener miedo si no vamos a hacer nada malo”, respondía García Aguado al ser preguntado por qué es lo primero a la hora de que los niños hagan un buen uso de las redes sociales.

Además, continuaba exponiendo que “aquellas cuentas perfectas, maravillosas, que parecen artificiales son una mala comparación para los niños. Deben ser reales y darse cuenta de qué es una cuenta falsa. Asimismo, es relevante que entiendan que deben introducir contraseñas seguras para que no hackeen sus cuentas, y compartirla con sus padres, hasta cierta edad”.

Por otra parte, también es interesante saber que “los niños deben conocer quiénes son sus nuevos amigos en la red, ver quiénes son las persona detrás de los ‘nicks’”.

En otro orden de cosas, merece mención aparte ese contenido abusivo que puede llegar hasta nuestros hijos a través de la Red. “Hay que hablarles de lo que supone este contenido abusivo, como la violencia, los insultos o el sexo explícito. Hay que hacerlo fuera de la pantalla, pero enseñarles a reportar perfiles y a denunciar cuentas para que los expertos de las redes sociales tomen medidas”, detallaba el educador de La Noche de COPE.

Finalmente, Pedro García Aguado también quiso remarcar que es importante que revisen los ajustes de privacidad de sus cuentas de redes sociales. “Todas las redes sociales merecen ser revisadas en sus ajustes de privacidad. Los expertos dicen que debemos cerrar con seguridad todas las sesiones. No importa que nos pida contraseña o número de teléfono, no importa invertir ese tiempo”, apuntillaba García Aguado. “Aceptamos las aplicaciones con una serie de permisos, de contactos y de ajustes de ubicación. Ojo con esto si no estamos seguros de que es lo que queremos, porque, de ser así, debemos volver a la configuración inicial para que se reinicien estos ajustes”, zanjaba el intervencionista familiar.