Nacho Dean: "La mente es la que te hace continuar o tirar la toalla"

A nuestro invitado en 'La Noche' de COPE debió de parecerle poco hacer la vuelta al mundo a pie (la completó entre 2013 y 2016). Como no es posible andar sobre el agua, decidió hacer el paquete completo y unir a nado los cinco continentes a través de cinco estrechos.

Hace solo una semana terminó su reto uniendo África y Asia a través del estrecho de Áqaba, aunque tiene previsto volver porque solo pudo completarlo parcialmente debido a problemas burocráticos. “Nos fallaron los permisos de Egipto, no nos permitirían cruzar el estrecho a nado, por eso no pudimos completarlo del todo. Sentí mucha frustración después de haber estado preparándolo durante meses”.

Pero seguro que lo conseguirá, porque este aventurero malagueño de 38 años ya ha demostrado que lo que se propone, lo consigue.

“La idea surgió porque tenía una espinita clavada de recorrer los cinco continentes nadando. Si fui capaz de hacerlo andando por tierra, ¿por qué no hacerlo nadando?. He querido aprovechar esta aventura para lanzar un mensaje de conservación de los océanos”, cuenta Dean, y añade que“la situación en los océanos es dramática. Debemos tomar cartas en el asunto. No es lo mismo verlo en un documental que en directo”.

Considera que el cuerpo y la cabeza van de la mano, ya que “cuanto mejor preparado estés fisicamente, más seguro y tranquilo vas a estar mentalmente”. Pero destaca la importancia de una buena preparación mental para afrontar y superar las dificultades. "Por mucho que entrenes físcamente, vas a rozar tus límites y te vas a enfrentar a situaciones nuevas. En esos momentos es la mente es la que te hace continuar o tirar la toalla”.

Durante el próximo año estará inmerso en nuevos proyectos, pero de momento planea acabar en abril el reto de cruzar a nado los cinco continentes por los estrechos, quiere escribir un libro y sacar un documental.