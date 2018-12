¿Es la maldad algo innato en los asesinos en serie?

Tiempo de lectura: 2



La amenaza de la maldad, de la crueldad humana es algo que no se puede identificar, que afecta a hombres, mujeres, ancianos, adolescentes e incluso niños. Puede ser tu vecino del quinto, tu frutero o tu compañera de trabajo. Un enemigo invisible para el que resulta muy complicado estar prevenidos. Entrar por unos segundos en sus cerebros es el sueño de más de un criminalista. La figura del asesino en serie, nos aterra y nos atrae a partes iguales.

En La Noche de COPE, tratamos de entrar en las mentes de estos criminales y darle una explicación desde el punto de vista científico, junto a la criminóloga y abogada, Paz Velasco de la Fuente.

“Las ciencias forenses ha avanzado mucho, y ayudan muchísimo para que no haya tantos asesinos series como antes”, contaba Velasco de la Fuente.

Además, también influye la preparación de criminólogos y criminalistas, “capaces de interpretar la ira y la frialdad a través de la escena del crimen y las consecuencias que sufrieron sus víctimas”.

Aun así, hay quienes tratan de camuflar la escena del crimen, modificarla para hacer creer a estos profesionales que nada sucedió como debería. Para acabar con esto, “se utiliza la autopsia psicológica, un procedimiento post-mortem, para entender cómo ocurrieron los hechos”.

Para que esto no ocurra, se trabaja en la prevención del delito, “el problema es que no hay ningún rasgo físico o exterior que nos denote que la persona es un o una asesina en serie. No tenemos herramientas eficaces para prevenir un primer asesinato”, contaba la criminóloga Velasco de la Fuente.

“La característica de un asesino en serie es que mata a 2 o más personas en períodos diferenciados y en distintos lugares. A partir de ahí, en función del lugar y su modus operandi es cuando podemos determinar si es psicópata o tiene rasgos psicóticos”, cuenta Paz Velasco de la Fuente. También hay otros psicópatas integrados, con conductas preocupantes, pero incapaces de matar.

Asimismo, la criminóloga ha explicado a Adolfo Arjona que “nadie nace siendo un asesino en serie, tiene que confluir una serie de factores como la agresividad o un entorno complicado”.

Unas personas que actúan en la sombra, que no son enfermos mentales, y que sólo quieren saciar sus fantasías internas. La criminóloga Paz Velasco concluía su intervención contando que “cada uno siente atracción por estos asesinos en función de su interés como investigador, por el morbo o por empatía”.