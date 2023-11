La teoría de un arqueólogo: "El Arca de la Alianza puede estar en Etiopía"

En La Noche de Arjona deplegamos un mapa... un antiguo mapa con pistas sobre el paradero de algunos de los tesoros más buscados de la historia de la Humanidad.

Algunos sabemos a ciencia cierta que existen... otros son tesoros rodeados de leyenda. Algunos son tesoros valiosos por lo material... otros, por los poderes que se les atribuye. Algunos sabemos en qué lugar del mundo, teóricamente, deberían encontrarse, y de otros su ubicación ha sido siempre el principal misterio.

Uno de esos tesoros escondido es el Arca de la Alianza.

Buscamos un cofre de madera, cubierto de oro, que Moisés encargó construir a un orfebre llamado Betzabel con un diseño ordenado por Dios. Según el Nuevo Testamento, dentro contenía las dos tablas de piedra de los Diez Mandamientos, la vara de Aarón y una vasija. Hay más de 20 expresiones para nombrar este tesoro, pero la más conocida es… el Arca de la Alianza.

EL TEÓLOGO

Josá Luis Barriocanal es catedrático de Sagrada Escritura de la Facultad de Teología del Norte de España y ha estado en La Noche de Arjona para contarnos, por ejemplo, por que recibe tantos nombres distíntos. 'El término que siempre aparece es el de arca, pero el más común es el de Arca de la Alianza porque contiene las dos tablas de la alianza en las cuales Dios escribió los Diez Mandamientos'.

El arca se consideraba como un símbolo de la presencia de Dios. Las primeras tablas con los Diez Mandamientos fueron destruidas por la ‘ira de Dios’ y Moisés recibió unas segundas. Cuentan que los restos de las primeras también estarían dentro del arca y algo más junto a ellas.'Según el Libro de los Reyes y el del Éxodo, se dice que no había más que las dos tablas que Moisés depositró allí,pero en la Carta de los Hebreos se dice que además contenía la urna de oro con maná y la vara florecida de Aarón'.

El Arca de la Alianza, se cuenta que pasó por muchos lugares. 'Estuvo en importantes santuarios del norte de Israel, hasta que en una batalla con los Filisteos, estos ganaron y se llevaron el Arca, pero trajo tantas desgacias a los Filisteos a partir de ese momento que meses después decidieron devolverla'.

La pregunta que muchos se hacen es si el Arca de la Alianza existió o es un acto de fé creer en ella. 'Encuentro muchas más razones para creer que el Arca existió, que negar su existencia'





EL ARQUEÓLOGO

Uno de los secretos mejor guardados, al que ningún arqueólogo se puede resistir, es el lugar donde se encuentra el Arca de la Alianza. En la actualidad, hay varias teorías sobre donde se esconde este tesoro y para saber cuál es el más probable, vamos a preguntarle a un arqueólogo sobre el valor histórico y el poder que algunos le atribuyen al Arca de la Alianza.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cinco posibles lugares donde puede estar escondida el Arca de la Alianza: oculta en el monte Nebo en Jordania, en Jerusalén bajo un templo o el monte de la Calavera, en una iglesia de Etiopía o en Zimbabue (África)

Ángel Fuentes es profesor de arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid y ha contado en La Noche de Arjona que hay muchos más sitios y no solo cinco. 'Es un objeto mítico que se le perdió la pista en época muy antigua y los ha reivindicado muchos reinos. todo tiene que ver son las tradiciones, Hay una tradición judía que diceq ue se pidió que el Arca se enterrara en le Monte Sinaí, por lo tanto debe etar allí'.

No se sabe si hoy día se sigue buscando el Arca. 'Hay tradición de que estuvo en Etiopía en la igesia de Santa María, hay una reclamación de que está allí, loo que pasa es que no la puede ver nadie, pero hoy día creo que no la busca nadie'.

Lo unico que sabemos sobre cómo es el Arca de la Alianza es lo que cuenta La Biblia con todo detalle. 'En el Éxodo dice cuanto mide, que es de madera recubierta de oro y que contiene las Tablas de la Ley'.