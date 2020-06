¿Qué sabia el CNI sobre el coronavirus a principios de año?

¿Los servicios secretos previeron lo que iba a provocar la crisis del coronavirus? ¿Se está produciendo un espionaje industrial entre países de cara a la obtención de la vacuna? ¿Las agencias de inteligencia trabajan para averiguar el origen real del coronavirus? Son muchas las preguntas que surgen en torno al papel que están teniendo los servicios secretos en la pandemia del coronavirus. En "La Noche de COPE con Adolfo Arjona" nos hemos interesado especialmente por la labor soterrada que puede estar ejerciendo el CNI.

Fernando Rueda, el periodista con más experiencia sobre espionaje, ha desvelado algunos detalles sobre el trabajo que están llevando a cabo los servicios secretos españoles. Rueda comienza diciendo que su papel en esta crisis es "muy importante". "La labor del CNI es informar al Gobierno de todo aquello que pueda ser de su interés para tomar las decisiones oportunas. Cualquier tema les preocupe. En España, casi 4.000 personas trabajan en el CNI. Realizan un montón de misiones, desde garantizar la seguridad de nuestras comunicaciones en internet hasta perseguir a la gente que trata de espiarnos", comienza diciendo Rueda. Muchos han permanecido confinados estas últimas semanas y han teletrabajado, aunque con muchas limitaciones. "Sus archivos de consulta no están conectado a la intranet para que nadie entre en ellos. Por ello, probablemente hayan tenido que desplazarse en más de una ocasión durante el confinamiento", ha contado.

Rueda ha explicado que España no tiene muchos espías en China "porque no es una prioridad". Sin embargo, es muy probable que desde enero la inteligencia española tuviera mucha información sobre al coronavirus gracias a sus socios. "Si EE.UU. tenía información a principios de año y la CIA informó al presidente de que aquello que estaba ocurriendo en China era más grave de lo que se decía, es lógico pensar que la CIA también informara a otros servicios secretos de que China no estaba diciendo la verdad sobre la expansión del coronavirus", ha contado. Sin embargo, tener la información no quiere decir que se actúe. "Aunque los servicios secretos debEn alertar sobre cualquier peligro que pueda azotar a la seguridad nacional, a veces los Gobiernos no les hacen caso. La CIA alertó en enero del peligro que podía cuasar el coronavirus y Trump desoyó sus recomendaciones", ha contado.

El especialista cree que a raíz de esta pandemia, tanto en Estados Unidos como en otros países se va a crear una unidad para alertar de posibles pandemias y virus. Además, también ve probable que el CNI haya ayudado a traer material sanitario en los momentos en los que más falta hacía. "Ellos tienen contactos y gente que se mueve en negocios para conseguir lo mismo que consiguen otros países". ha dicho.

Por último, Rueda ha subrayado que la CIA no ha encontrado una prueba clara de que el virus fuera creado en un laboratorio chino y denuncia el espionaje industrial que rodea ya a la obtención de la deseada vacuna. "Es normal que el CNI proteja a nuestros investigadores para que cualquier avance quede protegido y no nos lo roben", ha dicho.