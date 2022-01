La inquietante razón por la que hay personas que comen mucho y no engordan

Hay personas que tienen una gran facilidad para engordar, incluso llevando una alimentación sana y haciendo ejercicio. Los especialistas dicen que juega un papel muy importante la genética. Pero seguro que conoces a alguien de tu entorno que se mueve poco, come lo que quiere y se mantiene delgado. Si es así te habrás preguntado. ¿Por qué hay personas que no engordan nunca?

Para resolver esta cuestión hemos recurrido a la nutricionista Elena Maestre, para saber si estas personas tienen un problema de salud o realmente tienen un don. 'No se si es un problema o es un don, pero si que es una herencia' afirma la especialista. 'Muchas veces tiene que ver con la genética propia de la persona, con la capacidad que tiene su metabolismo basal. Qué necesitamos o qué gastamos para mantener nuestras funciones básicas, hay personas que gasta más y personas que gastan menos'

EXPLICACIÓN

Es cuestión de gastos e ingresos. 'Hay cosas que pueden modificar nuestro metabolismo' dice Elena Maestre. 'Por ejemplo, si nosotros hacemos ejercicio de manera habitual y tenemos una musculatura más desarrollada, el desarrollo de esta musculatura y mantenerla, gasta más y por lo tanto hago más gasto. Una medicación o una alteración hormonal, puede hacer que mi metabolismo basal baje. Lo tipico es una alteración en la tiroides'.

Pero atención, porque comer cuanto se quiera aunque no se engorde puede estar bien, pero si no se come bien puede generar patologías. 'Comer mal siempre genera patologías' asegura la nutricionista. 'Que una persona no engorde, no quiere decir que no tenga un problema con la tensión arterial, o puede haber personas muy delgadas con un nivel de colesterol alto. Si comemos mucha cantidad, pero no son alimentos saludables, esa persona a la larga tendrá problemas. También hay que tener en cuenta que conforme vamos cumpliendo años, nuestro metabolismo cambia, normalmente perdemos musculatura y ganamos grasa, simplemente por envejecer'.

EDAD Y GÉNERO

Le hemos preguntado a la nutricionista Elena Maestre si esto se produce a cualquier edad y en la misma proporción entre hombres y mujeres. Nos cuenta que generalmente se puede dar más en personas jóvenes, por el tema muscular. 'En cuestión de género ocurre lo mismo' dice la especialista. 'Los hombres normalmente tienen más masa muscular que las mujeres, pero también está marcado en una parte por la genética y en otra parte por la base hormonal y por eso lo normal es que comer mucho sin engordar se da más en hombres jóvenes'.