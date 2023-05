Los síntomas que alertan de una posible meningitis: "En 12 horas se puede estar al borde de la muerte"

Pascual de Sanlucar, en Cádiz. Allí esta semana conocíamos el caso de la muerte de una niña de 14 años por meningitis. Su caso ha saltado a los medios porque sus padres han denunciado al Hospital Virgen del Camino, después de que en las urgencias de este centro confundieran esta enfermedad con una supuesta intoxicación por drogas e, incluso, por un supuesto abuso sexual. Días después del diagnóstico, la pequeña sufrió un fallo multiorgánico y falleció.

Según la Asociación Española contra la Meningitis, se estima que en en nuestro país hay unas 12.000 personas afectadas al año. En todo el mundo, la Organización Mundial de Salud calcula que son dos millones y medio de personas las que la padecen anualmente.

Una enfermedad muy grave, silenciosa, que puede confundir el diagnóstico, que puede ser mortal y que puede dejar graves secuelas a largo plazo. Se trata de una inflamación de las meninges, que son las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Cuando la infección afecta el este órgano en sí se denomina meningo-encefalitis y esta puede producirse a cualquier edad, aunque es más frecuente en niños menores de 5 años y en edad adulta.

El caso del Olga: Superó la enfermedad, pero con secuelas

La historia de estos padres y de esta niña ha acabado de la peor forma posible. La de Olga, por suerte, no. Aunque para ella, desde que superó la enfermedad, la vida no ha sido igual. "Dos días en la UCI, no sabían lo que pasaba, les dijerona mis padres que me daban dos horas de vida, fue cuando me hicieron una punción y vieron que era meningitis.

Pero esa meningitis, que superó, pasó por su vida dejándola secuelas. "Había pasado mucho tiempo, salí a las 3 semanas con secuelas, no podía hacer nada, me tenían que vestir, dar de comer o llevar la baño", relata a COPE.

Infección fulminante

Secuelas que impiden llevar una vida normal. Y es que el tiempo es muy valioso en estos casos. Un diagnóstico precoz en las primeras horas de la aparición de los síntomas es determinante para evitar secuelas graves y un daño cerebral irreversible. "Es muy difícil de diasgnosticar, en el 50% de estas infecciones cuando se acude por primera vez a un sevicio médico, pasa desapercibida, no se encuentra nada más que una fiebre que se confunde con una viriasis y en 12 horas el niño puede estar al borde de la muerte, es una infección fulminante".

"Me dijo que no veía"

La meningitis, es una asesina silenciosa. A Mercedes, el pediatra de su hija Lucía, de 6 años, le diagnosticó una otitis. Hasta que una noche, afortunadamente para la pequeña, la meningitis dio la cara. "Se depertó a media noche, me llamó y cuando fui me dijo que nome veía,. la ingresaron porque era algo serio, le hiceron una punción de médula y cuando vieron el calor del líquido cefaloraquídeo, se vio que tenía meningitis", explica a COPE.

Síntomas

Una alta fiebre repentina, rigidez en la nuca, confusión mental o naúseas y vómitos, son algunos de sus síntomas característicos. La mayoría, compartidos con otras patologías o enfermedades, lo que puede llevar a un mal diagnóstico. "Además de dolor de cabeza, convulsiones, parálisis de ciertas partes de cuerpo o deficiencias focales", son algunos de los síntomas.

Vacunas

Y es que sin un diagnóstico precoz las posibilidades de salvar la vida o de evitar secuelas se reducen drásticamente. Por eso los expertos insisten en que es necesario enfocarse en la prevención. Vacunarse es algo completamente esencial para reducir de forma notable la incidencia de esta enfermedad.