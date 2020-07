Iván Alonso, a Colau: "No puedes pedirle a los barceloneses que se queden en casa cuando tu pareja no lo hace"

Audio

Aunque quisieramos hablar de otra cosa, la crisis del coronavirus lo sigue copando casi todo. Sobre todo cuando una de las principales ciudades españolas,un símbolo turístico de nuestro país como es Barcelona corre el riesgo de volver a ser confinada totalmente en los próximos días. Ya sabes que ante el aumento de contagios por ahora las autoridades han decretado ese confinamiento voluntario tanto allí como en su área metropolitana y las autoridades recomiendan no salir de casa si no es necesario y no desplazarse a las segundas viviendas...

Pero pasa que parece que hay algunos que, o se les impone y se les castiga con multas, o parece que el civismo no les entra en la cabeza ¿Por que lo digo? Pues porque ayer el Servicio Catalán de Tráfico informaba de que habían abandonado Barcelona más de 400 mil vehículos.

Y eso con más de 1.200 contagios según la Generalitat en las últimas 24 horas. 900 de ellos en Barcelona. Se puede hablar mucho de si la gestión de la Generalitat ha sido o está siendo la correcta(parece que no) durante esta nueva realidad en la que vivimos, sobre si ha actuado tarde(parece que si) o si ha invertido lo suficiente en rastreadores(parece que no); pero si a la hora de aplicar esa responsabilidad que se lleva pidiendo mucho tiempo nos saltamos las recomendaciones a la torera pues mal vamos.

Y este del movimiento de coches no es el único ejemplo. Ayer en las playas de Barcelona no cabía ni un alma. La Guardia Urbana tuvo que cerrar el acceso a cinco de ellas ante una afluencia masiva de bañistas después de comer. Y todo esto,recuerdo, cuando las autoridades recomiendan que no se salga si no es estrictamente necesario.

LOS ALCALDES, EN PIE DE GUERRA

Por si fuera poco la comunicación entre Generalitat y los ayuntamientos de Barcelona y su area metropolitana no es la mejor. Los alcaldes de estos municipios se han quejado de que las medidas no son concretas y que, o llegan tarde, o no se han consesuado con ellos. La propia edil de la ciudad condal, Ada Colau ha puesto voz a esas quejas que parecen legitimas pero que pierden valor cuando justo después tiene que admitir que su actual pareja se había saltado ese confinamiento voluntario. Lo que viene siendo soplar y sorber, que como dice el refrán, a la vez no puede ser. Porque no puedes estar pidiendo a los barceloneses que se queden en casa, que no salgan si no es necesario, que no se retiren a segundas residencias y tu pareja es el primero que hace caso omiso.

La situación en Cataluña preocupa, por cierto, también a Francia que ya está en contacto permanente con las autoridades españolas, según afirmaba ayer el primer ministro galo Jean Castex, por si fuera necesario cerrar la frontera.

Así que, una vez más hay que repetirlo: cabeza, responsabilidad, hacer caso a las recomendaciones, nada de relajación. Parece obvio porque los brotes siguen aumentando y son ya más de 160 los activos en nuestro país. Los más preocupantes son este de Barcelona y el de Zaragoza porque tienen esa transmisión comunitaria que tanto preocupa a las autoridades. Ya sabes, el paso previo a una propagación descontrolada.

Y por si fuera poco, como estabamos hablando de irresponsables, pues uno más en Pamplona, en el barrio de Mendigorri. Ahora mismo se calcula que hay allí 1.200 personas aisladas por un foco que tiene más de 50 positivos. Pues a un chaval de 23 años no se le ocurre otra cosa que, por redes sociales, promocionar un partido de futbol, ojo, entre un equipo formado por infectados por coronavirus y otro por personas que hayan dado negativo. Lo llamaba la pachanga de Mendigorri. Se enfrenta a una multa de 3.000 euros.

EL NO ACUERDO DE LA CUMBRE EUROPEA

Y hay que volver a mirar a Bruselas porque a esta hora te debería estar contando si hubo o no acuerdo ayer entre los 27 líderes de la Unión Europea, si salió adelante el pacto de reconstrucción que se trata de acordar en una cumbre que tenía previsto durar viernes y sábado. Pues bien, ayer fue de nuevo imposible poner en el mismo carril a los bandos diferenciados y hoy continuarán con las negociaciones. Por ejemplo el primer ministro italiano, Giuseppe Conte era pesimista pero a pesar de sus declaraciones señalando a Países Bajos parece buena señal que haya tercer día y no que se aplace hasta la semana que viene la negociación. Se nota que el interés es casi generalizado en que el pacto quede cerrado ya para no apurar julio y que haya que esperar a septiembre, cosa que muchos Gobiernos no se pueden casi permitir, como España por ejemplo.

Toca arremangarse y ya la jornada de ayer se convirtió en un vaivén de reuniones bilaterales, comidas y coordinación de agendas. Porque en estas cumbres es ahí donde se gestan los grandes acuerdos. Todos quieren hacer ver que su posición es innegociable y que no renunciarán a sus exigencias. Pero tienen que ceder.

Por ejemplo, parece que los países mas necesitados de la ayuda como España acceden a que se recorte el montante total del dinero sin condiciones que va a aportar Bruselas, pero no ceden ante el veto que quieren implantar los países que forman la resistencia, liderados por Países Bajos. Estos, ya sabes, pretenden tener el mando y la decisión a la hora de asignar los fondos y quieren ver reformas estructurales en estos países...Para entendernos, que quieren tener voto y veto cuando, por ejemplo, Pedro Sánchez presente a Bruselas las reformas y la justificación de los planes en los que ha invertido y utilizado el dinero.prestado. Algo dificil sabiendo el socio de Gobierno que tiene.