Iván Alonso: "El 15-M tuvo esa magia inicial de todo lo transversal pero desembocó en la decepción de muchos"

Sábado, día de San Isidro, patrón de los agricultores. Un día casi de verano anticipado el que ya asoma porque se esperan temperaturas altas en casi toda España. Así que con este tiempo es de agradecer también comenzar esta crónica informativa de hoy con buenas noticias y contestándote a preguntas que seguro te haces a menudo si aún no has tenido la suerte de vacunarte. En realidad es una pregunta en particular por encima de todas ¿Cuándo me toca ponerme el esperado pinchazo?

VACUNACIÓN

Toma nota porque vamos bajando poco a poco la media de edad y las Comunidades Autónomas ya van fijando los próximos pasos. Si tienes entre 50 y 55 años te llegan ya las buenas nuevas porque vas a ser el siguiente. Las comunidades van poco a poco poniendo fecha. Canarias y Navarra ya han empezado a inyectar a ese grupo. El lunes la Comunidad de Madrid comienza a vacunar en el Metropolitano y en el Palacio de los Deportes a los madrileños que se encuentran en esa franja con Pfizer y Moderna. Igual que Aragón y Baleares que también empiezan ese día. Mientras que Andalucía, Asturias, la Comunidad Valenciana, Galicia y Extremadura se sumarán a lo largo de la semana.

Si tienes entre 40 y 50 años vas a tener que esperar que esperar a junio. En este grupo hay casi 8 millones de personas. 11 comunidades ya han confirmado que empezarán a vacunarles el mes que viene.Son Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Cataluña.

¿Y los treintañeros que? Porque ya creíamos que hasta después de verano no nos tocaba, pero parece que el turno nos llegará antes de lo esperado. Y si eres extremeño o castellanomanchego ese pinchazo estaría a la vuelta de la esquina. En junio esperan comenzar a inmunizar en la franja de entre 30 y 39 años.

Es una gran noticia que el ritmo de vacunación vaya aumentando. Es verdad que lo de ser tan optimista puede que luego termine pasando factura y que no se puedan cumplir los plazos establecidos, lo que conllevaría una decepción. Pero es verdad que nos da esperanzas para conseguir esa llamada inmunidad de rebaño para el mes de septiembre con el 70 % de la población inmunizada.

Y es verdad que cada vez lo vemos más cerca si nos seguimos ateniendo a los datos diarios. En casi todos batimos récord de vacunación. Ayer de nuevo lo volvimos a hacer al administrar 611.000 dosis. Un día en el que se han notificado 6.400 contagios y 58 muertos (cifra más baja desde hace 8 meses) con la incidencia de nuevo a la baja.

LA 'MEDALLITA' DE SÁNCHEZ Y SIN PREGUNTAS DE LOS PERIODISTAS

Y con estas cifras en la mano no podía faltar, claro, la automedallita de Pedro Sánchez. El presidente visitaba este viernes una de las fábricas en Granada que participa en la creación de la vacuna de Moderna. Sin preguntas de los periodistas, como viene siendo habitual, sacaba pecho por los datos de vacunación. Para estas cosas si le apetece hacer declaraciones. Pero, oye, al menos se agradece escuchar al presidente de vez en cuando que ya sabes que a veces desaparece durante tres, cuatro semanas, justo en los periodos de crisis o de gobierno o de partido.

Para ampliar lo que dice Sánchez y ponerle más lustre a las cifras hay que decir que casi el 15% de la población española ya está inmunizada, es decir ha recibido todas las dosis necesarias para ello. Y que más del 31 por ciento de los ciudadanos de nuestro país que al menos han recibido un pinchazo.

PRIMER FIN DE SEMANA COMPLETO SIN ESTADO DE ALARMA

Mientras miles de españoles este fin de semana han hecho las maletas y han decidido al fin cambiar de aires y salir de su comunidad autónoma. Vivimos el primer 'finde' completo sin estado de alarma desde hace seis meses y medio. Y claro, son muchos los que han cogido el petate, se lo han echado a la espalda y no han podido evitar lanzarse a la carretera, montarse en un avión o subirse al tren.

Había muchas ganas de visitar a familiares, hacer una escapada, o disfrutar con este tiempo de la playa. Las imágenes de las carreteras de ayer y los datos así lo atestiguan. Por ejemplo los del tráfico en las principaes vías españolas, que se ha incrementado un 42%.

Además, se han triplicado las búsquedas de viajes, se han disparado las reservas hoteleras y el sector sonrie ante esta apertura que tiene en este su primer fin de semana de ejemplo anticipado del verano. Hasta acompaña el buen tiempo.

10 años del 15-M; CUANDO SE DESCABALGÓ EL BIPARTIDISMO

Calor veraniego que también estaba presente un 15 de mayo de 2011. Una fecha que ya ha quedado para el recuerdo. Y es que hoy se cumplen 10 años de uno de esos momentos que agitó a la sociedad española y sobre todo, cambio las reglas del juego de la política en nuestro país.

El 15M... Ese movimiento de indignados, así se hacían llamar, que pretendió ser el revulsivo antisistema de una generación de jóvenes que se sentían abandonados a su suerte. Pero fue también un movimiento que sacó a las calles de todo el país, a parte de esos jóvenes, a gente de mediana edad e incluso jubilados, para protestar contra las instituciones, contra la clase política y por la situación precaria que muchos tenían que padecer por la crisis. La mecha prendió en Madrid pero se trasladó a más de 50 ciudades españolas.

Tuvo esa magia inicial que conlleva todo lo transversal y la ilusión de cambio para algunos que finalmente desembocó en decepción para muchos. Se reclamaba un futuro mejor en especial para esos jóvenes que lideraban Europa, pero en cifras de paro juvenil. Algo que por cierto no ha cambiado mucho.

Pero sobre todo ese 15-M descabalgó al bipartidismo. Hizo crecer a partidos minoritarios, como Podemos, que se creyeron que podían dar un bocado al pastel de PSOE y PP. Los morados se aprovecharon de ese movimiento social y trataron de hacer suyas todas las consignas que se cantaban en la calle. Lo hicieron con ese triunvirato fundador del partido que ya no existe: Iglesias-Monedero-Errejón.

Y ahí está la metafora, porque el declive del partido desde entonces es manifiesto y es paradójico que 10 años después del nacimiento de este movimiento que cambio el tablero de juego de la política española, su principal exponente, Iglesias, haya abandonado esa política que él pretendía cambiar. La “casta” que anunciaba iba a acabar y en la que finalmente se convirtió. Y por si fuera poco un aniversario que llega justo en la semana en la que cerró el círculo cercenando su símbolo de rebeldía y de cambio. Esa coleta cortada con la que se identificaba al que iba a ser el gran lider de ese movimiento y que ha acabado dejando la política