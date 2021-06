España “abre” por vacaciones: a partir de este lunes llegan cruceros y turistas vacunados

El lunes 7 de junio, es un día marcado en rojo en el calendario para mucha gente… Especialmente para todos aquellos que se dedican al turismo o para los que su trabajo tiene alguna relación con la llegada de viajeros a nuestro país… Porque podríamos decir que ya mismo España “abre por vacaciones”. Son varios cambios los que a partir de este lunes van a dar un alivio a uno de los sectores que más ha sufrido en el último año.

Entre todos esos cambios hay uno del que llevamos escuchando hablar desde finales de 2020: El pasaporte COVID europeo, que en realidad se llama “Certificado Verde UE COVID”. España es uno de los países que ha decidido empezar a probarlo antes de que el próximo 1 de julio entre en vigor de forma oficial. Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Grecia, Croacia y Polonia ya están expediendo estos certificados y por el momento 13 países de los 27 miembros aceptan los certificados digitales COVID registrados con la plataforma europea. El certificado reflejará o bien si estás vacunado, o si no lo estás, si te has hecho una prueba PCR en los últimos días o si has pasado el COVID hace poco y tienes anticuerpos.

Pero no todo lo que brilla es oro. El pero lo pone César Gutiérrez, presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas que ha dicho en COPE que “el principal problema es que tengan que cumplir cuarentena a la vuelta”. Se refiere concretamente al caso de Reino Unido, que mantiene a España en la lista 'ámbar' al no considerarlo un destino seguro.

También a partir del lunes cualquier persona que tenga la pauta completa (de una vacuna aprobada o por la Agencia Europea del Medicamento o avalada por la Organización Mundial de la Salud) podrá entrar en nuestro país. Y esto es vital para dos mercados muy importantes para nuestro país: el de Estados Unidos y el de Latinoamérica.

Y otro cambio que llega también es que por primera vez en casi un año y medio los cruceros internacionales pueden volver a atracar en puertos españoles, un sector que genera casi 50.000 puestos de trabajo en nuestro país. Vuelven con medidas estrictas, por ejemplo no superar el 75% del aforo del barco, tener un responsable COVID a bordo, la capacidad de realizar pruebas diagnósticas en el barco o por ejemplo tener reservas en la tripulación por si surgiera un brote que afectase a los trabajadores… Además a los pasajeros se les va a tomar la temperatura diariamente, entre otras medidas, y si pretenden desembarcar, además de que les tendrán que explicar las medidas de la región en la que estén, se les tomará la temperatura y si superan los 37,5 no podrán bajar del barco.