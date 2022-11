Herraiz: "Parieron entre todos una ley con tremendos socavones jurídicos, pero ahora el niño no es de nadie"

Audio

Hoy con algo más de frío. Sin exageraciones y sin nada que sorprenda a los vecinos de Burgos, Soria o Teruel. Tampoco a los de las zonas en las que esta madrugada han registrado temperaturas bajo cero.

Esta noche ha vuelto a nevar en áreas de los Pirineos y de la cordillera cantábrica y hay que estar atentos a los fuertes vientos. Va a llover en puntos del norte, pero las lluvias no volverán a ser generalizadas hasta el lunes. La alerta por precipitaciones fuertes se centra hoy en Cantabria, en el País Vasco y también en Baleares.

LEY DEL 'SOLO EL SÍ ES SÍ'

Encaramos el final de la semana en la que el Gobierno se ha esforzado en encontrar la fórmula para que el escándalo de la ley bautizada como 'solo sí es sí' no vaya a más. Enseguida vamos con la refriega política, pero antes es importante escuchar a las víctimas, a las grandes perjudicadas por una norma que está permitiendo excarcelaciones y reducciones de pena de violadores, abusadores sexuales y pederastas.

A Antonia su ex marido la violó en 2020 y la Justicia le condenó a 13 años y medio de prisión. Escuchó en la radio todo el revuelo que se está montando y las consecuencias que ha provocado los agujeros jurídicos de una norma que obvió todas las advertencias. Llamó a su letrado y le confirmó sus peores presagios.

Su violador se puede beneficiar de la reducción de penas. De esos 13 años y medio sólo tendrá que cumplir 11. Antonia contaba a Mediodía COPE, que desde que conoció la noticia ha vuelto a tener pesadillas por las noches.

Hay muchas Antonias, hay muchas voces de mujeres violadas o abusadas. Hasta un centenar de sentencias pueden verse revisadas gracias a la ley del "solo sí es sí". Antonia se dirige directamente al legislador. Que es Irene Montero, que es Pedro Sánchez y que son todos los diputados que en el Congreso dieron su apoyo a la nueva ley.

Todo esto es lo que no quiere escuchar la ministra ni sus subalternas. Desde el ala de Podemos han intentado de todo y han cargado especialmente contra los jueces que se limitan a aplicar lo que dice la ley.

Les han llamado machistas, ignorantes, poco formados… Esto no ha funcionado, porque Irene Montero y su equipo siguen topándose con la realidad jurídica y contra los enormes agujeros de la norma. Visto que insultar a jueces que resuelven los recursos conforme a derecho no les funcionaba, no conseguían engañar del todo a la masa, ¿cuál es lo siguiente? Pedir a los periodistas que no informen. Y lo ha hecho una persona que es juez y que a la vez es una subordinada de Irene Montero en el ministerio de Igualdad. Se llama Victoria Rosell.

Esto es un clásico. La culpa siempre es del mensajero porque alarma a las mujeres. ¡Qué poco originales! Ya podían haberse inventado otra cosa. Victoria Rosell es la delegada del Gobierno contra la violencia de género y por proponer cuestiones tan ingeniosas le pagamos 100.000 euros brutos al año.

No solo esto. Podemos exigía al PSOE que esta juez, que Victoria Rosell entrara como vocal en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Era uno de los cromos que habían puesto sobre la mesa los socios de Pedro Sánchez en La Moncloa. Y todavía hay quien se pregunta por qué Núñez Feijoo rompió la baraja y dio un paso atrás en las negociaciones para renovar la Justicia.

Pero hay más. ¿A que ninguno de los que lleva cargando tres días contra los jueces explica el verdadero motivo que está permitiendo la excarcelación de violadores o la rebaja de sus penas? Ni Irene Motero, ni Echenique ni esa juez que exige a los medios que no hablemos del tema. Ninguno. Nada. No entran en el fondo del debate, en explicar los agujeros que tiene la ley de libertad sexual. Porque no es cuestión de falta de formación de los jueces ni tampoco de interpretación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cuando vendieron la nueva ley del 'sólo sí es sí', presumieron de que con el cambio de nomenclatura todo iba a ser más grave. Plantearon una fachada de la ley aparentemente más dura en el nombre para los violadores, pero con un coladero dentro de la propia norma. Los abusos pasaban a ser agresión. Refundieron los tipos penales de abuso y agresión sin escuchar las advertencias del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y también las que en sede parlamentario les hicieron desde el Partido Popular.

De hecho, en esa refundición de los tipos penales de abuso y agresión desaparecen delitos como el abuso sexual con uso de confianza. También el abuso sexual con engaño. Esto que es bastante habitual con los menores. Te compro tal cosa, si… Te regalo lo que sea, si… Y se han rebajado las penas mínimas dos años, y ante los recursos que se están presentando -y van un centenar-, cuando llega el momento de la revisión, se está aplicando la más favorable para el condenado. Un condenado tiene derecho a solicitar su revisión al amparo de la nueva ley de libertad sexual lo que evidencia un coladero que no previó el legislador, es decir, Irene Montero, que sigue sin hacer autocrítica.

,Irene Montero, que sigue sin hacer autocrítica.

Dentro del Gobierno solo le apoyan con claridad los de Podemos y había especial interés en escuchar la posición de Yolanda Díaz. Confirmado. Aquí parieron entre todos una ley con tremendos socavones jurídicos, pero ahora el niño no es de nadie.

Parieron entre todos una ley con tremendos socavones jurídicos, pero ahora el niño no es de nadie.

El problema es que cuando resuelva el Supremo muchos violadores habrán reducido su pena y otros habrán salido a la calle sin solución de enmendar esa decisión ajustada a derecho.

Todo esto en el ámbito más jurídico. ¿En el político qué?En Podemos ven fantasmas por todos los lados. Creen incluso en la posibilidad de una mano negra. En el Consejo de ministros hay tres jueces. Grande-Marlaska, Margarita Robles y la responsable de Justicia Pilar Llop. Y ahora creen que ninguno se opuso frontalmente a la ley del 'solo sí es sí', aun a sabiendas de las consecuencias que iba a tener. Todo con el objetivo de desgastar aún más a Irene Montero y a Podemos a un año de las elecciones generales.

LA GUERRA ENTRE PABLO IGLESIAS Y YOLANDA DÍAZ

Y luego está la guerra que mantiene desde hace meses Pablo Iglesias con Yolanda Díaz. Fue la señalada con el dedo del líder de Podemos para ocupar la vicepresidencia y si lo tuviera que volver a hacer está claro que no lo haría. Como si Irene Montero no supiera defenderse sola, como si necesitara la ayuda del macho Alfa, ha salido Iglesias a cargar contra su compañera Yolanda Díaz. No le ha gustado que no apoyara a la ministra de Igualdad. No le ha gustado que no insultara a los jueces, que es la consigna. Atentos porque el mensaje del líder de Podemos en la sombra es de alto voltaje: Ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido.

Esto es lo que tenemos, a medio año de las elecciones autonómicas y municipales, a un año de las generales, en un momento al que a un escándalo le sigue otro mayor. Empezamos la semana con la reforma del delito de sedición a la carta de los que cometieron el delito en el golpe separatista en Cataluña. Seguimos con el interés de reformar el delito de malversación para que a los sediciosos ya no les quedara ninguna mancha y, si es posible, ya de paso, permitir a José Antonio Griñán que no entrara a la cárcel.

Luego lo de las rebajas de penas a violadores y agresores sexuales de toda clase y condición gracias a una ley chapucera. No nos olvidamos tampoco de lo que pasó en la valla en junio, con el intento de salto de cerca de 2000 inmigrantes en el que murieron 23 personas, según la cifra oficial, cerca de medio centenar según las ONGs. Las imágenes de ese día abrasan al ministro del Interior, que asegura que no se produjeron ni devoluciones en caliente ni muertos en territorio español.

TEZANOS LO VUELVE A HACER

Con todo esto, el socialista Tezanos lo ha vuelto a hacer. Poco importa la que está cayendo encima, para el CIS todos los últimos escándalos del Gobierno no solo no le penalizan en la encuesta de este organismo público que pagamos entre todos. Es más. El PSOE aumenta su ventaja sobre el PP.

María Jesús Montero que no tardaba en aprovechar el plato recién cocinado por el socialista José Félix Tezanos. Le ha faltado decir que Sánchez es el más alto, el más guapo y el que menos viaja en Falcon. De celebrarse hoy elecciones generales, el PSOE ganaría esos comicios y lo haría con una ventaja de más de cinco puntos (5,5) sobre el PP.

Aquí el problema no es que el CIS diga lo contrario que la media de todos los sondeos publicados. Lo grave es que con la que esté cayendo, sigamos pagando un organismo público que ha perdido todo el crédito y que es una herramienta más al servicio en este caso no del Gobierno sino del PSOE.

Por cierto. En medio de las protestas de los sindicatos y la izquierda de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso a cuenta de la Sanidad… ¿cuál es el problema, cuál es la preocupación que más crece en esta encuesta? Pues eso. Incluso más que durante lo peor de la pandemia. Un asunto más que confirma la manipulación del CIS.

MUNDIAL DE QATAR

Y hoy es la víspera de la inauguración del Mundial de Qatar. Sin duda es uno de los más polémicos de la historia. Por muchas razones, por las fechas elegidas, que han obligado a paralizar las competiciones nacionales y también continentales, la liga en España, la Champions en Europa…

El dinero llamó a las puertas de la organización de un mundial que primó esta cuestión a todas las demás

También es polémico por la ausencia de libertades básicas en este país de mayoría islámica, una ausencia que afecta sobre todo a las mujeres. El dinero llamó a las puertas de la organización de un mundial que primó esta cuestión a todas las demás. Y eso ha provocado que en estas semanas previas se haya hablado de casi todo menos de fútbol y deporte.

La última que se ha tenido que tragar la FIFA es la prohibición de vender cerveza en las inmediaciones de los ocho estadios en los que se van a disputar los partidos. Y todo a pesar de que el principal patrocinador del mundial es una empresa cervecera.

El caso es que mañana empieza andar el Mundial, con la Selección de Luis Enrique capaz de lo mejor y también de lo peor. Así que habrá que estar atentos al tiempo de juego, con todo el equipazo de Deportes COPE desde Qatar, que te van a contar todos los partidos de este mundial en directo.