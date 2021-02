El valor añadido de los coches clásicos: “¿Venderlo? Me tiene que hacer falta para comer”

En La Mañana del Fin de Semana de COPE nos hemos puesto al volante y hemos disfrutado de algunos coches que son sin duda especiales, los clásicos. Lo esencial, que hayan cumplido más de 30 años. En ese momento, depende de la comunidad autónoma en la que residas, puede llegar a suprimirse el impuesto de circulación o en todo caso obtener un buen descuento. Otras ventajas, como pasar la revisión de la ITV cada 5 años y pólizas de seguro más baratas, pueden ir a más si conviertes el vehículo en “histórico”.

Para esto es importante acreditar, lógicamente, que el coche es tuyo y demostrar que no ha sufrido modificaciones técnicas que de alguna forma alteren el modelo original. Aquí entran en escena los “Laboratorios Oficiales para la catalogación de Vehículos Históricos”. Son al final una serie de ingenieros que, por decirlo de alguna forma, dan el “okey” a todo este tipo de parámetros técnicos.

En nuestro país, si hay un modelo clásico por excelencia, seguramente te venga este a la mente la marca SEAT. Fue muy protagonista durante la década de los 60: “Me vinculé mucho a la marca porque creo que marcó un hito en España”, nos comenta Jorge, de Burriana (Castellón). Él tiene 14 vehículos clásicos, entre ellos dos SEAT 600, un SEAT 600E, un SEAT 750 SPIDER descapotable.

El más emblemático de esos modelos, el 600, le vuelve loco a Jesús Tavallo, miembro del Club SEAT 600 de Sevilla. Son algo más de 100 socios y la pasión que tiene parece no tener límite: “Una administración de Muro de Alcoy nos vende el número 00600 cada año”, nos comenta al otro lado del teléfono. En cada sorteo de Navidad cumplen con esta tradición.

Detrás de cada socio hay una historia. En el caso de Jesús muy ligada a su padre: “Tenía 5 años e iba al Ronquillo, un pueblo de Sevilla al que iba con mi padre, al campo. Para mi eso es volver al pasado”. Cada socio tiene al menos un SEAT 600 y algunos incluso lo usan casi a diario. Otros, por ejemplo, para darse una vuelta por placer cada domingo. ¿Por qué duran tanto? La clave esta en su sencillez nos cuenta Jesús: “Solo llevaban motor, caja de cambios.... el resto es todo manual, es muy sencillo”, nos recalca continuamente.

Los años sí se notan a la hora de afrontar algún tipo de reparación. Aquí la experiencia juega un papel clave. No todo el mundo está habituado a este tipo de mecánicas: “A este coche no puedes llevarlo a un servicio oficial, tienes que ir a talleres con gente más mayor con más experiencia”. Y también contactos, no es fácil conseguir una pieza de aquella época.

Ahora mismo un coche como este puede venderse por algo más de 3.000€, aunque no hace tanto se han llegado a pagar 12.000 o 15.000 nos dice Jesús. El problema muchas veces, para un comprador, es que no hay una cifra que le compense al dueño: “Me tiene que hacer falta para comer”, nos confiesa. Su 600 le ha acompañado toda la vida hasta el punto de llevar a su nuera al altar para casarse con su hijo.

La pandemia también les ha fastidiado a clubs como el de Jesús. Las restricciones a la movilidad, los cierres perimetrales... Todo eso va en contra de sus salidas, sus excursiones.

A Jorge, al que también le citábamos al principio, le ocurre algo parecido. Está afición no nace de la nada. Comparte la pasión con un buen amigo y, en parte, también ha influido su padre: “El primer coche que se compró fue un SEAT 1500 Bifaro, luego lo vendió porque nunca pensó que yo tendría esta afición”, nos cuenta. Se puso el objetivo de recuperado y, aunque no es el mismo, tiene uno idéntico en su colección.

Estamos repasando algunos modelos clásicos, como los mencionados de SEAT, producto nacional, pero si escuchas la canción que acompañaba a la serie del 'Coche Fantástico' seguro que recuerdas otro modelo icónico: el Pontiac TRANS-AM.

Hablamos con David, que tiene uno desde el año 2001: “Siempre creí que era imposible tener un coche americano en España pero luego descubrí que en Alemania estaba la General Motors y que se podían comprar de segunda mano”. En ese momento cumplía un sueño que tenía desde niño, cuando incluso lo dibujaba en sus cuadernos. Su modelo es de 1991. En este caso pasamos de la sencillez de un SEAT 600 a un modelo más sofisticado. Entre el año 1957 y el 1973 se fabricaron unos 800.000 de la marca española. Ver un Pontiac en nuestro país es, desde luego, más complicado. Mantenerlo puede ser costoso, pero su significado le impide venderlo.

En el horizonte de estos modelos, y muchos otros, hay cierta incertidumbre. Los protocolos anticontinaminación pueden limitar en los próximos años su actividad. Lo que parece claro charlando con sus dueños es que ni con esas desaparecerán.