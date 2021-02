¿SUFRES HAFEFOBIA? TE EXPLICAMOS QUÉ ES Y CÓMO SUPERARLA

La hafefobia es un tipo de fobia que aparece como mecanismo de defensa en algunas personas. Tanto tiempo manteniendo la llamada distancia social hace que a algunos les paralicen ideas como chocar el codo con alguien, coger el carro de la compra, o apretar el botón del ascensor. No es algo nuevo, pero sí se está notando mucho más durante la pandemia, según cuentan los psicólogos. No todo el mundo la sufre en la misma medida y puede tener consecuencias especialmente preocupantes en niños y personas mayores, si no se frena a tiempo.

Sí hay que prestarle más atención cuando nos genera una angustia importante. El hecho de no ver aún el “final de este túnel” de la pandemia tampoco ayuda. Se puede acentuar más, por ejemplo, en quienes han tenido que ir a trabajar a sitios en los que había poco espacio.

La hafefobia es un miedo que no es nuevo, pero que se ha multiplicado durante la pandemia. Y es lógico teniendo en cuenta lo que nos está tocando vivir. Aún en los casos más extremos, existen maneras de afrontarla, o bien para eliminarla o para tratar de que afecte lo menos posible a nuestra vida

cotidiana. La psicóloga Ana Villarrubia nos ha dado en COPE algunas claves, que puedes escuchar en el reportaje.

También en los últimos tiempos hemos escuchado algo completamente opuesto a la hafefobia. Lo llaman el “síndrome del hambre de piel” y es justo la necesidad de un abrazo, un beso, o de un contacto físico. Algo que estamos teniendo que evitar por culpa de la Covid. No hay que olvidar que cuando nacemos el primer sentido que desarrollamos es el tacto. Un sentido primitivo, el contacto piel con piel. Una sensación que provoca en el bebé seguridad, calma y que ahuyenta los miedos... Ya de mayores, ese contacto físico genera la producción de oxitocina, la conocida como hormona del amor.