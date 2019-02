Expósito en Cúcuta: "Maduro es capaz de hacer volar las cisternas del puente para que no entre la ayuda"

Tiempo de lectura: 2



Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ cuenta en ‘La Mañana Fin de Semana’ lo que está viendo estos días en Cúcuta y lo que les están contando tanto venezolanos y colombianos de la situación que se vive en Venezuela tras los últimos acontecimientos.

“Por mucho que vivas la política mundial y por mucho que vayas a países en crisis, es inimaginable la hambruna, la miseria que están pasando los venezolanos aquí en Cúcuta y que sin embargo este régimen absolutamente corrupto y dictatorial niega”.

“Es inaudito y de una inhumanidad infinita”, lamenta Expósito.

Desde hace unos días la ayuda humanitaria que está llegando a Cúcuta, “ayuda fundamentalmente de EE.UU se está almacenando en enormes almacenes aquí en Cúcuta muy cerca del río y de la frontera, pero de ahí no sale porque el famoso puente que hemos visto con cisternas bloqueados, ese puente, está bloqueado por esas cisternas llenas de combustibles y es que este loco, este enfermo es capaz de hacerlas volar para volar el puente con tal de que no entre la ayuda a Venezuela”, nos explica Ángel.

Recuerda Expósito unas palabras que alguien le dijo alguna vez “me comentaba que esto es una guerra y que en una guerra no hace falta matar con bombas o matar a disparos, que también se mata de hambre. Y este régimen está manteniendo una guerra contra su propio pueblo y la está matando de hambre”.

Durante estos días, el equipo de ‘La Linterna’ está recorriendo algunos de los lugares próximos a Cúcuta, conociendo de cerca los testimonios de quienes están sufriendo y quienes están ayudando. Como es el caso de la doctora Sandra Carrillo, venezolana, que estuvo trabajando en Caracas y desde hace pocos años trabajan en Colombia. Ella habla de los niveles de prostitución infantil que hay, de la cantidad de niñas que llegan enfermas de sida o infectadas de otras enfermedades.

Nos cuenta la doctora Sandra que “todo el mundo está desnutrido, llegan desnutridos hasta aquí y nos cuentan que no hay efectivo para poder comprar las cosas”. Pero es que como nos dice Ángel Expósito “aunque tengan efectivo no pueden comprar nada porque en los supermercados y en las supuestas farmacias no lo hay. No hay ni leche para niños, ni ninguna proteína”.

Nos explica Expósito qué es la llamada ‘crisis de los caminantes’: “la cosa más atroz que puedas ver en un país supuestamente occidental, modernos, como pueda ser Colombia que está invadido en estos momentos de venezolanos”

“La crisis de los caminantes’, ya así lo denomina Naciones Unidas, son miles de personas que vienen andando desde Trujillo, desde Venezuela, desde Maracaibo, que cruzan por Cúcuta andando, se peuden tirar 4 o 5 días y echan a andar hasta Ecuador, 1.500km”

“Desde Cúcuta a Bucaramanga, a Bogotá, a Cali, a Pereira hasta Ecuador… los que sobreviven se quedan en algunas de estas ciudades o intentan llegar hasta allí porque allí se paga en dólares e intentan trabajar de lo que sea”

“Ecuador se está convirtiendo en una especie de nido, de trata de venezolanos para el resto del continente. Es impresionante el incremento de la prostitución y los ves por las carreteras a familias enteras, con los niños, abuelas, mochilas a los hombres, en sandalias, caminando para recorrer cientos y cientos de km, una media de 40 o 50km al día”