Tras la caída de Bouteflika los argelinos van a por el general Gaid Salah

Argelia está en ebullición desde hace tres meses. Las protestas de los ciudadanos argelinos en las calles desde febrero han conseguido echar del poder a Abdelaziz Bouteflika después de dos décadas como presidente, y han llevado a la cárcel a destacados miembros de su clan. Han sido convocadas elecciones presidenciales para el 4 de julio, pero esto no es suficiente para los miles de argelinos que salen a la calle todas las semanas y que exigen ahora también la salida del jefe del ejército, el general Ahmed Gaid Salah, que se ha convertido en el hombre fuerte del país norteafricano. Gaid Salah fue uno de los responsables de que Bouteflika se mantuviera durante los últimos años en la presidencia, a pesar del deterioro de su estado de salud.

La corresponsal de COPE en el Magreb, Beatriz Mesa, cuenta que ha sido testigo de manifestaciones pacíficas en las se pide una transición y que las fuerzas armadas “sólo se dediquen a la defensa” y no a gobernar la nación. A su juicio, hay una “recuperación de la ilusión y de la conciencia política”, y la mejor prueba de ello es que los jóvenes argelinos ya no se echan en pateras al Mediterráneo para llegar a Europa. Esta movilización, el hirak, es algo espontáneo y no hay guías ni líderes que dirijan las protestas.