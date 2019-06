Salvador Llaudes, investigador del Elcano: “Las fuerzas europeístas han ganado las elecciones”

Las elecciones del 26 de mayo han dibujado un Parlamento Europeo más fragmentado, con el poder más repartido y más dificultades para llegar a acuerdos. El temido crecimiento de los eurófobos y la extrema derecha se ha quedado en una leve subida, aunque es cierto que los nacionalistas han logrado la victoria con claridad en países como Italia, Polonia, Hungría o Reino Unido. Estas elecciones van a tener consecuencias en el panorama político interno de muchas naciones, con la convocatoria de comicios legislativos anticipados en algunos sitios, por ejemplo Grecia.

Salvador Llaudes, investigador del Real Instituto Elcano, explica que uno de los mensajes fundamentales que hay que transmitir es que “los eurófobos no son los ganadores de estas elecciones”. “Es cierto que en algunos países clave como Francia, Italia o el Reino Unido la victoria de estos partidos ha sido muy importante”, señala Llaudes. Sin embargo, añade que “las fuerzas más europeístas han sido las ganadoras de estos comicios, aunque no podemos hablar ya de una gran coalición de populares y socialistas”. Al mismo tiempo destaca que “hay algunos países donde el crecimiento de los verdes ha sido muy importante, y otros donde no tienen apenas presencia, como en España”. Esta subida hará que los verdes intenten “tener mayor influencia en todas las políticas relativas a la lucha contra el cambio climático”.

Entre las consecuencias inmediatas en los panoramas políticos internos está la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas en Grecia por los malos resultados de Syriza. Salvador Llaudes cree también que “lo normal, lo lógico en Italia es que haya una nueva reconfiguración a través de elecciones generales” después de los buenos resultados de la formación de Matteo Salvini. En Hungría ha arrasado el partido del primer ministro Viktor Orbán porque aunque “el pueblo húngaro es muy europeísta, comparte las tendencias soberanistas y anti-inmigración” de su jefe de gobierno.

Los gobiernos europeos ya han empezado a tomar posiciones para decidir quién ocupará presidencias de la Comisión, el Consejo y los demás puestos con mayor influencia en las instituciones de Bruselas.