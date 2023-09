Expósito reacciona a los gestos entre Yolanda Díaz y Pugdemont en Bruselas: "Empalago y mermelada"

Yolanda Díaz se planta en Bruselas para reunirse con Puigdemont. Más allá del empalago, de la mermelada, de los tocamientos, como si fuera Rubiales (es una opinión personal). Más allá de lo hortera que resulta todo, en el fondo ya no es es que resulta ridículo, en el fondo es que es la constatación de que ya no existe la separación de poderes. Resulta que la vicepresidenta del Gobierno de España, el Ejecutivo, se pasa por el forro al Poder Judicial y se va a reunirse en Bruselas con un prófugo de la justicia, buscado por un juez del Tribunal Supremo, que se escapó en un coche tras dar un golpe de Estado.

¿Estamos locos? Es el puñetero mundo al revés, solo que en este país tan sui géneris, ¿la vicepresidenta del Gobierno se va a Bruselas de 'motu propio' en nombre de Sumar? ¿Alguien se cree eso? Y todavía desde fuentes socialistas dicen que no, que ha ido por su tal, que no, que no le ha sentado nada bien... Venga ya hombre, por favor que no estén encima por más tontos de lo que somos. Yolanda Díaz ha ido a Bruselas mandatada por el presidente del Gobierno a humillarnos para que Puigdemont apoye la investidura de Sánchez. Ya está, así de fácil, así de ridículo y así de grave.

Yolanda Díaz con Puigdemont en Bruselas. A este paso le reciben en Torrejón el Rey a pie de pista en un Falcon. Al tiempo.