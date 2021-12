Vivir el vino nació en el año 2000 como una revista, tres años después lanzaba su guía 365 vinos al año, con la que reconoce a través de sus premios magníficos hasta once categorías de vinos diferentes. En 2005 puso en marcha su tienda online, vivirelvino.com cuando la venta del vino a través de Internet estaba todavía muy lejos de despegar. Alberto Matos el director de Vivir el vino asegura que "el vino hay que vivirlo, no se puede vender de otra manera, es que el vino en si es un alimento vivo; es un alimento que transmite muchas cosas, muchas emociones, mucha historia, hay mucho detrás de un vino por eso el vino no solo se bebe, también se vive".

La crisis provocada por el coronavirus ha afectado seriamente a muchas empresas pero desde vivirelvino.com aseguran que les ha servido para potenciar sus fortalezas. Alberto Matos reconoce que en su caso han superado muchas crisis. "Desde el año 2000 imagínate todas las que hemos tenido, no solo nosotros, sino el país y el mundo. La pandemia nos ha beneficiado hasta tal punto en que las ventas, no solo en nuestro caso, pero las ventas online se han disparado. La gente ha perdido el miedo a comprar vino a través de Internet, porque pensaban que a lo mejor es un producto de supermercado o un producto que te tiene que estar recomendando alguien directamente, pero la gente ya se anima a probar cosas muy diferentes". Además en los últimos tiempos afirman haber notado un cambio absoluto en el perfil del cliente. Partiendo de un perfil más clásico ahora se encuentran con gente muchísimo más joven que busca nuevas experiencias

¿Cómo se adaptan a los nuevos tiempos y al nuevo perfil del cliente?

Vivir el vino lo conforman una guía, una revista y una pagina web con una tienda. Al principio cada "sección" trabajaba de forma individual pero ahora han aglutinado toda esta oferta en un plataforma, de modo que puedes encontrar los vinos de siempre más muchos otros que han estado añadiendo en los últimos tiempos, "grandes vinos españoles como Álvaro Palacios o Mariano García, los vinos top en definitiva".

vivirelvino.com quiere tener un detalle con los oyentes de COPE

Alberto Matos afirma que quieren recompensar tanto a los clientes habituales como a los nuevos que puedan estar escuchando la cadena COPE. Por eso se les va a facilitar un código, que es simplemente la palabra COPE, introducir el código en la operación de compra y obtener así un 10% de descuento. Esto no tiene limite de número de clientes, ni de consumidores, ni de productos, es decir, un mismo cliente puede comprar tantos lotes como quiera en lotes que ya de por sí están rebajados a unos precios muy atractivos.