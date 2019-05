Vicente Fernández se lleva un 'Zas' por rechazar un hígado por motivos homófobos

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' a el cantante mexicano “Charro del Huentitán”. Es como llaman al cantante de rancheras, el mexicano Vicente Fernández. A sus 79 años, este artista, actor, productor discográfico ha vendido 70 millones de discos, actuado en 25 películas, y recibido 8 premios Grammy latinos y 3 Grammy. Toda una vida de éxitos. “Le faltaba una medalla: la que reciben los tontos hasta almorzar… Y después todo el día. Y también la conseguido” añadía el periodista en COPE.

Fernández concedió hace un par de días una entrevista a la cadena mexicana Imagen y habló de su vida. Contó que en 2012 se le detectó un cáncer de hígado. Y el año pasado le dijeron que tenía que ser operado para efectuarle un trasplante. Con la fortuna de que en sólo dos días el hospital había conseguido otro hígado compatible. ¿Es para estar feliz no? Pues no. Escuchen lo que contó al periodista:

Audio

Rechazó el hígado porque no sabía si el donante era “homosexual o drogadicto”, comentario que parece hacer mucha gracia al periodista.

“Vamos a ver, Vicente. No sé en qué medida afecta que tengas un hígado de un donante al hecho de dormir con tu mujer. En todo caso, por si vuelves a estar en otra igual, Dios no lo quiera, solo dos cositas, que son tan complicadas de entender como la letra de una ranchera. Ser homosexual no se contagia. ¿Qué te parece? Y ser drogadicto, tampoco. ¿Cómo lo vio, guey? Y la otra: Lo de poner al mismo nivel una condición sexual y una enfermedad es también para un trasplante. Pero de cerebro. Aunque en tu caso, la edad es un atenuante y quizá lo haga incompatible” le atiza Julio César Herrero.

Así que, por “haber rechazado un trasplante de hígado con una excusa homófoba y propia de un ignorante”, el muy macho autor de ‘Que te vaya bonito, Vicente Fernández, se lleva un … “¡Zas! ¡En toda la boca!”