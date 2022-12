Una joven de Leganés con parálisis cerebral se monta por primera vez a caballo y su vida no vuelve a ser igual

Carretera de Extremadura, kilómetro 10,600, en Alcorcón (Madrid). Una vez llegas a la Finca Venta la Rubia, busca la casita de madera. Allí se encuentra la Asociación TEANIMA que ayuda a personas como Dara Valenzuela, una joven con parálisis cerebral. Una terapia que consiste en una cosa: caballos. Y montarse por primera vez en uno de ellos ha cambiado por completo la vida de la chica, tal y como le explicaba este miércoles a Ángel Expósito en La Linterna.

“Yo tengo parálisis cerebral de nacimiento que me afecta a miembros inferiores, nunca he podido andar y por eso voy en silla de ruedas”, explica Dara en COPE. Y es que ha sido el principal motivo que ha llevado al comunicador de COPE a conocer a la Asociación. ¿Por qué? Porque precisamente la joven sueña con ser locutora de radio: “Me encanta hablar, tengo un palique para rato”. “La radio me llama mucho la atención, me encanta, porque pienso que con la discapacidad que tengo es un trabajo que podría hacer genial, me enrollo más que una persiana”, asegura.









Cómo un caballo cambió la vida de Dara



La Asociación TEANIMA trabajan psicólogos, fisios, terapeutas, técnicos deportivos o entrenadores: todos trabajan, sobre todo con caballos, pero también con perros, aves rapaces y mamíferos pequeños. Una terapia que beneficia a niños y adultos con autismo o parálisis cerebral, como Dara. Les ayuda en sus problemas de conducta, disminuye la ansiedad, fomenta la autoestima y fortalece la musculatura y estimula su capacidad de atención.

En su caso, explica la joven que la asociación y el caballo le cambió la vida: “TEANIMA lo conocí gracias a que mi madre lo descubrió en Facebook. Sabe que me molan los caballos me dijo de probar. Pues la prueba se ha convertido en media vida aquí. Vengo una vez por semana y muy contenta, es mi momento de desconexión, soy muy feliz aquí y mi tita Marisol me ayuda un montón, la verdad es que me encanta”, explica a Expósito.

Pero, ¿en qué medida le ayuda montar a caballo? “Mi terapia consiste en no tensarme. Por mi discapacidad mi problema más grandes es que se me tensan los músculos, entonces el caballo me ayuda a destensarme y a relajarlos”, asegura en La Linterna.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Dara: “Quiero estudiar y moverme con libertad”



Y es que Dara es toda una activista. Ya hace unos meses su discurso en la Asamblea de Madrid se convirtió en todo un fenómeno: “Quiero estudiar, quiero poner de mi parte, no es justo, queremos tener la misma oportunidad del resto de labrarnos nuestro futuro, sin depender de nuestros padres. De tener una vida lo más normal posible, no quiero que nos regaléis nada sino el mismo derecho del resto de poder estudiar y trabajar”, clamaba.

Y es que ella misma explica que sólo quiere moverse con libertad por tu ciudad, que es Madrid. “Yo vivo en Legnés y la RENFE no está adaptada, no puedo subir al andén, veo pasar el tren pero no me puedo montar en él. Es frustrante ver como tus amigos pueden ir a Madrid y yo tengo que pedirle a mis padres que me acerques. Y lo de estudiar, ¿cómo es posible que haya gente calentando la silla y yo, que de verdad quiero estudiar, no me dejéis por una simple discapacidad? Que no me la pongo yo, me la ponen ellos”, concluye.