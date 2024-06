Un socorrista de Torremolinos señala el error con los niños en la playa que puede acabar en ahogamiento

En tan sólo dos semanas de junio han fallecido 13 personas cuando se bañaban en la playa, especialmente en Alicante. Pero es que el número de ahogados en España durante los cinco primeros meses del año asciende a 150 personas. Eso sí, no son datos del Instituto Nacional de Estadística, que unifica los ahogamientos con los atragantamientos, sino de asociaciones.

La gran mayoría de los ahogamientos se han producido en zonas que no cuentan con socorristas, bien porque no se ha contratado el servicio o bien porque comienza a partir de este fin de semana. Cada ayuntamiento contrata el servicio de vigilancia según considera y fija tanto el inicio del servicio como un horario más o menos amplio.









Así, dos de las localidades donde se han producido los ahogamientos, tenían contratado socorristas, pero sólo durante el fin de semana. De igual manera, tendemos a pensar que el Mar Cantábrico, por ejemplo, va a ser más peligroso que el Mediterraneo y no tiene porqué. “En zonas del Levante español existe la temida corriente de retorno, que se suele dar en las playas del Mediterráneo por los vientos de levante”, explica Expósito en La Linterna. “Una vez han pasado los días de peor oleaje, cuando parece que la mar vuelve a la calma, ahí, es cuando se da este fenómeno que arrastra a los bañistas al interior”.





El error con los niños en la playa



Vamos camino de un mes de junio 'negro' en número de ahogamientos, en el que las muertes han aumentado un 21% comparado con los datos del año pasado. Y aunque cuando vamos al mar, lo hacemos con intención de ir a disfrutar, hay que tener cierta información, saber interpretar el oleaje, saber como actuar. Juan Ángel Corrales, presidente del Club Salvamento Deportivo Talasa Torremolinos, en Málaga, explica en La Linterna que, en el caso de que te lleve la corriente, “simplemente tienes que dejarte llevar y que la propia corriente te arrastre a la orilla”.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre el riesgo de cada mar, explica Corrales que “el Mediterráneo es un mar tranquilo y amigable, pero cuando viene fuerte es muy traicionero”. “La playa que parece un jacuzzi, mañana te está jugando una mala pasada”, avisa. Pero hay un detalle que ha querido señalar, y es cómo debemos actuar si vemos un ahogamiento.“Tenemos que aplicar el protocolo: primero protegernos a nosotros sabiendo nuestras limitaciones, después tenemos que alertar a los servicios de emergencias, más vale una víctima que no dos”.

Por último, Expósito le comentaba al socorrista que cuando le decimos a nuestro hijo que no se meta tan adentro y nos dice “hago pie”, “¿es una razón para estar a salvo?”. Un error que, lamentablemente, se cumple. “No vale con eso, porque las playas no son piscinas. La playa es un medio vivo, donde hoy hacemos pie, mañana no, no nos podemos fiar porque, aunque hagamos pie, a 10 o 15 metros nos ha llegado la corriente, no nos damos ni cuenta y no somos capaces de volver a la orilla”, concluye.









¿Por qué hay más ahogamientos de hombres?



En 2023 murieron 422 personas por ahogamiento en España. De ellas, 339, es decir, cuatro de cada cinco fueron hombres. Una desproporción que se mantiene a lo largo del tiempo y que se repite en los cinco primeros meses de 2024: ha habido 137 personas fallecidas, de las que 115 (el 84%) son varones. Sebastián Quintana, presidente de la Asociación Canarias 1500 km de costa, explica por qué se da esta rareza.

“El ahogamiento se escribe en masculino, y el motivo es un patrón de comportamiento mucho más arriesgado, donde no tenes presente el riesgo. La mujer asume más la autorresponsabilidad, porque la mayoría de accidentes se producen por una acción negligente”, apunta.