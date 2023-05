La reacción de Ángel Expósito al recordar una actuación de Tina Turner con otra leyenda: "¡Qué bestialidad!"

La cantante Tina Turner ha fallecido a los 83 años de edad cerca de Zúrich, según anunció su portavoz en un comunicado ayer. "Tina Turner, la 'Reina del Rock'n Roll', murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza", dice el comunicado. El verdadero nombre de la estrella del rock era Anna Mae Bullock, nacida el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee (Estados Unidos).

“Hablamos de la mejor, Tina Turner”

Ángel Expósito y Jon Uriarte han querido hacerle un homenaje en la sección ‘He visto luz’ de La Linterna de COPE. El colaborador comenzaba relatando los comienzos de la artista cuando Tina y su hermana entraron en el ‘Manhattan Club’ donde vieron actuar a Ike Turner y su banda, Kings of Rhythm. Ellos fueron quienes le descubrieron cuando subió a cantar al escenario y, poco después, decidieron ficharla.

En 1960 lanzaba su primer sencillo, ‘A Fool In Love’, junto a la banda y, de esta forma, entraba en la música y también en una relación tóxica con Ike, quién la maltrataba mientras, de cara al público, formaban uno de los dúos más conocidos. Seis años después, llegaron a ser teloneros de los Rolling Stones.

La canción ‘Proud Mary’, también conocida como ‘Rolling on the river’ por su letra, fue uno de esos temas que la cantante americana defendía como nadie. Y, aunque Ike y ella la cantaron a dúo, la versión de Tina Turner en solitario, una vez finalizada esa relación tormentosa, no tiene comparación. En 1975 reapareció como solista, a pesar de que Ike le impedía hacerlo denunciándola constantemente. Quizá por ello el día que cantó con Cher, también maltratada por su marido, estaban ambas tan felices mientras interpretaban el tema ‘Shame Shame Shame’. Escucha en el siguiente audio la reacción de Expósito:

Audio





El 1984, Tina graba su mejor disco ‘Private Dancer’, según dicen los críticos, con temas como ‘What's Love Got to Do With It’, canción con la que comenzaba sus conciertos a finales de los 80s. “Yo es cuando le vi en directo por primera vez en mi vida, fue en el año 87”, recuerda Uriarte. Un año después, batió el récord del concierto con más público que hasta entonces ostentaba Frank Sinatra. Esta gira fue la más larga de una mujer y la que más dinero recaudó hasta entonces en la historia de la música.

En 1985, volvió a las listas de los éxitos con el tema de la película Mad Max, ‘We Don´t Need Another Hero’, donde también actuaba. Tina Turner se atrevía con todo, incluso con las bandas sonoras más míticas como ‘Goldeneye’ de James Bond.

En 1996, su nuevo disco ‘Brake Every Rule’ se convierte en un nuevo éxito, además de la recopilación ‘Simply The Best’. Este es el tema con el que muchos se han despedido de la grande del rock, como la NASA y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. “Hablamos de la mejor”, sentencia Expósito para finalizar la sección.