La comida española es una de las más importantes de todo el mundo. Siempre está la comparación con la italiana o la francesa, como es lógico por ser vecinos en Europa. Y es que es muy posible que, allá donde vayas, te puedas encontrar un local donde te pongan una paella. Ya sea en Londres, París o Tokio.

Sobre esta cuestión, nadie puede responder mejor que los propios chefs, los propios cocineros españoles que tanto han viajado y tanto han trabajado para comprobar esto. Uno de ellos, y este es de los mejores, es Quique Dacosta, que estuvo en los micrófonos de La Linterna, con Ángel Expósito, para hablar de este asunto. Y desveló el que, para él, es el secreto de por qué la cocina española es tan importante en el mundo entero.

La comida española tiene muchos admiradores en todo el mundo



¿Sabe venderse España al mundo entero? La respuesta de Quique Dacosta

Uno de los complejos que existe entre los españoles, y no solo en el ámbito de la gastronomía, es si nos sabemos vender al mundo exterior. Para Quique Dacosta, la respuesta está muy clara: somos muy buenos vendiéndonos y los ejemplos están ahí. "España sabe venderse, entramos en un tópico de que no se saben vender. Aquí hay diseñadores, publicistas de máximo nivel mundial y otras tantas cosas para llegar a estos lugares", explica.

Para él, los factores son otros. "Miraría un poco más allá, para encontrarse una botella de aceite de oliva de Jaén, un vino de Madrid o así en Nueva York no es solo que la calidad sea buena, sino canales de distribución, un trabajo de dar a conocer el producto donde queremos venderlo. Lleva mucho tiempo, continuidad y tenacidad", añade.

Los canales de distribución son claves para conseguir que la comida española llegue a todo el mundo

Junto a esto, cree que una cosa importante es la innovación, y es que en la gastronomía española hay mucha iniciativa para innovar: "España está marcando el paso de las tendencias gastronómicas del mundo. O bien porque innovamos en técnicas y tecnología. Así como el respeto hacia una tradición heredada que hemos querido cuidar siempre"

El secreto de por qué la comida española es "la mejor" de todas: "Estos dos factores"

El chef extremeño cree que existen dos claves por las que España es preferida, en el sentido de la comida, por mucha gente. Una, muy importante y curiosa, es la mezcla de culturas, que en otros países no se da tanto: "La suma de culturas nos enriquece a todos, esto es histórico, y no tiene sentido que si tuviese un mediterráneo en Denia me cerrase. Una mezcla de cultura es beneficiosa por muchos motivos, como aprender, o descubrir cosas nuevas. Si me cierro al mundo, el mundo se cierra a mí".

La paella es el ejemplo que pone Quique Dacosta de cómo adaptarse al mundo

Pero el otro es saber vender las raíces que tenemos. Como el de nuestras madres, padres, abuelas y abuelos. "Es importante recordar madres y abuelas, porque ahí está la auntenticidad de lo que hacemos. No solamente recordarlo, sino que es buena parte de lo que hacemos. Cuando sales fuera del mundo, y te llevas el guiso de tu abuela, hay veces que esa gente de fuera no tienen por qué entender nuestros sabores", comenta el famoso chef.

Pero también porque nos sabemos adaptar, y para ello usa de ejemplo a la paella: "Sin perder la identidad, tenemos que ver qué se consume. En el Reino Unido no se come la cabeza de la gamba. En Valencia se come toda la gamba. O por ejemplo el tema religioso. El cerdo, vaya. No solo es el arte culinario, sino emprender y ganarte la vida por ello".