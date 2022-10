Michavila apunta a la trampa de Tezanos en los números del CIS de octubre: “Los datos no coinciden”

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha comentado este lunes con Ángel Expósito en La Linterna los datos arrojados por el CIS de Tezanos publicados el mismo día. Y es que, al contrario que la mayoría de barómetros reflejaban en las últimas semanas y meses, el Centro de Investigaciones Sociológicas augura un aumento de hasta cuatro puntos del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, sobre el presidente del principal partido de la oposición.

Además, Tezanos mantiene la intención de voto de Unidas Podemos, así como castiga al partido de Abascal, al que rebaja a una intención de voto de 8,8 puntos, frente al 12,3 del mes pasado. “La demoscopia es una ciencia exacta y la estimación que ha hecho no cuadra con los propios datos de los entrevistados”, avisa Michavila en La Linterna.

El presidente de GAD3 tira de ironía tras los últimos fallos del CIS: “Tezanos ya dijo en su primera encuesta en las andaluzas que la izquierda ganaba de 16 puntos y los andaluces se equivocaron y votaron a la derecha. Fue el único que dijo que en Madrid iba a haber vuelco y volvieron a equivocarse”.









La trampa de Tezanos en los datos de octubre

Tal y como explica Michavila, “la demoscopia es una ciencia exacta y la estimación que ha hecho no cuadra con los propios datos de los entrevistados”. El experto en demoscopia critica que “Tezanos se ha encargado, a base de ir insultando y de ir sesgando la muestra le está dando diferencias en la ventaja del PSOE”.

Este CIS es en el que la muestra está más escorada a la izquierda, como apunta el entrevistado, que denuncia que “le ha preguntado a más votantes de UP y PSOE y, lejos de corregirlo, luego llega la estimación y lo aumentan más todavía”. “El Sánchez de ahora mismo volvería a tener 160 escaños, y no nos olvidemos que si se hicieron elecciones de nuevo es porque Tezanos le daba 150 escaños. Los datos públicos con dinero público que se están dando no coinciden con la respuesta de los entrevistados”, subraya Michavila.





Frases intencionadas

Además, era el tertuliano Ignacio Camacho quien criticaba la intención de alguna de las frases de las entrevistas del CIS. “Está usted muy de acuerdo, bastante, poco o nada que paguen más impuestos los que más riqueza tienen”. Un 80% de acuerdo respecto a la pregunta. “Y esa pregunta la pone antes justo de la pregunta de voto, lo que ya lo está condicionando”, apunta el presidente de GAD3.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por eso, Michavila advierte de que “Tezanos va a llevar a sus candidatos de nuevo a sus peores resultados, porque lo peor que puede hacer un político es tomar por imbécil al elector”. Por eso, señala que “venir a decir ahora mismo cosas del estilo “fui el que más se acercó en las elecciones andaluzas” o “sólo fallamos una vez”. ¿Perdona? ¿A cuál te refieres? ¿A Castilla y León, donde eras el único que dabas a tu partido ganador?”