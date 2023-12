Una experta en recursos humanos desvela si en España valoramos el talento y el país al que deberíamos mirar

El término “talento” se ha vuelto muy popular en España en los últimos años. A nivel empresarial, muchos departamentos de recursos humanos convierten la gestión del talento en una prioridad para impulsar el éxito. A nivel popular, su definición es muy amplia aunque tendemos a relacionarlo con habilidades artísticas o con algo innato.

Por eso, este jueves el director de La Linterna se ha hecho tres preguntas que ha tratado de responder con expertos tanto en RRHH como coaching: ¿existe una fuga de talentos en España? ¿Cómo lo gestionan las compañías? ¿Todas las personas tenemos algún talento oculto?









¿Sabemos aprovechar el talento?



Cristina Hebrero es socia responsable de People & Change de KPMG en España. Una empresa que presta servicio en 154 países y una de las cuatro firmas más importantes del mundo en el sector de servicios profesionales, y asegura en La Linterna que la clave para medir el talento en una empresa es hacer un ejercicio de reflexión para saber qué talento necesita hoy y “cuál va a necesitar para hacer frente a la evolución del mercado en el que se está desarrollando”.

"Es un poco hacer bola de cristal y no es fácil anticipar qué puestos y qué habilidades o skills va a necesitar la organización. También tienes que hacer el ejercicio de atraerlo y fidelizarlo, que no es fácil". Para Hebrebro, cada vez más las empresas buscan personas con unas capacidades y habilidades que están relacionadas con las 'soft skills', como la capacidad de aprendizaje o el pensamiento creativo. "Capacidades que a veces no se desarrollan en el entorno educativo y en el mundo de la empresa hay dificultades para encontrar esos perfiles", añade.









No obstante, reconoce que en nuestro país “a veces pecamos de autoestima, poner en valor nuestras capacidades y creérnoslo y, comparado con el mundo anglosajón, que son más positivos respecto al reconocimiento del desarrollo del talento, tenemos todavía qué mejorar”.

Por último, reconoce que en las compañías cada vez hay más un sentimiento de que "o cuidamos, atraemos y pagamos el talento, no seremos capaces de crecer y crear una economía próspera".





La herramienta clave para el talento



Por su parte, Eva López Acevedo es socia fundadora y directora ejecutiva de la Escuela Europea de Coaching, expertos en consultoría, formación y acompañamiento de personas y compara en COPE el talento innato con una bellota. “Hay una frase que en 20 años que llevamos trabajando se repite: todos tenemos dentro una bellotita susceptible de convertirse en una gran encina. El trabajo más arduo no es identificar la bellotita, sino desarrollarlo y retenerlo. También tiene que ver con la cultura de la organización o el liderazgo”, compara.

Audio









Eso sí, asegura que en España cada vez lo vamos haciendo mejor en cuanto a retener el talento y desarrollarlo: "hace 20 años nadie sabía lo que era el coaching, y ahora se apuesta por ello como una herramienta para que los profesionales saquen su mejor versión". Una herramienta que, como asegura, ayuda a las personas a conocerse a sí mismas, con sus luces y con sus sombras, y a conocer el impacto que provocamos en nuestro entorno.

“Cada uno tenemos una habilidades innatas, pero a veces eso parte como otro testimonio que has tenido, necesita de la mirada de que alguien crea en ti más allá de lo que estemos haciendo”, concluye.