Las risas de Expósito al oír por qué no le pasaron la ITV a un hombre en Santiago de Compostela: "Una demanda"

Pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es una de las cosas que a los españoles se nos atraganta. Aunque parezca broma, el primer Reglamento para el mantenimiento de los coches en España apareció a principios del siglo XX, justo en el año 1900. Desde ese año, pasar esta revisión era un mero trámite, uno en el que te miraban cuatro cosas contadas y, lo más importante era ver si el vehículo si circulaba o no para que te dieran la típica pegatina que te condeciera poder circular.

Hoy en día, pasar la ITV se parece más a cuando un cirujano tiene que hacer una operación a alguien, necesitan ver en profundidad todas y cada una de las partes pequeñas o grandes del coche para que el vehículo en cuestión pueda aprobar y poder circular con normalidad. España, por ende, es uno de los países del mundo que más coches circulan sin ITV. Pasarla no es nada fácil.





"A veces es mejor hacer una pre-ITV para ahorrarte disgustos"

Más de tres millones de españoles circulan sin ITV. Esta tarde, en La Linterna, Ángel Expósito, junto a Jon Uriarte, han hablado largo y tendido sobre una serie de recomendaciones para poder pasarla. Algo que se estima como complicado para muchos. Una de las cosas que recomiendan por encima de las demás es hacer una pre-ITV, es decir, tener todo en regla antes de pedir la típica cita y esperar una cola que durar horas para que luego te lo echen para atrás. Para ello, es muy importante fijarse en las pequeñas cosas, como por ejemplo el agua del limpiaparabrisas, el aceite o el anticongelente. Para las cosas grandes, lógicamente hace falta revisarlas, pero si el coche circula y no hace ningún ruido es que todo va bien. Empieza a preocuparte cuando salga humo del capó o si no te van los frenos. Ahí es cuando debes de gastarte el dinero en arreglarlo antes de pedir esa cita, si no, fijate en las pequeñas cosas que son las que más problemas te van a dar.





Un consejo muy importante es tener esa pegatina que está en una esquina del coche, de la cual no sabes ni para que sirve y muchas veces te haga preguntarte, ¿que es eso?. Pues es el distintivo V-19 es un elemento obligatorio en el coche, un adhesivo que señala que el vehículo ha pasado satisfactoriamente la ITV. Además, esta tarjeta también señala hasta cuando es vigente esa inspección y por tanto indica cuando debemos realizar la siguiente. Pero, lo curioso es que no todas las pegatinas son del mismo color, pues existen tres posibles colores: el amarillo, el rojo y el verde, que cambian según el año que se marque en el anverso de la pegatina.





Qué problemas puedes tener si no tienes la ITV en regla

Es importante saber que la ITV no hay que pasarla en los primeros cuatro años desde la compra del vehículo. Una vez pasen esos años , los turismos la tendrán que pasar cada dos años, pero la cosa cambia cuando cumplen 10 años. Desde ese momento, los turismos están obligados a pasar la ITV cada año.

Pero, ¿a qué nos esponemos si no la hemos pasado?. Hay una serie de niveles, por llamarlo de alguna manera, para saber si la has pasado o no, o en qué situación se encuentra el vehículo. Puede ser favorable (si como mucho hay desperfectos leves), desfavorable (hay un defecto grave que requiere taller) o negativo (los problemas son tan graves que nos inmovilizarán el automóvil). En los casos de "desfavorable" y "negativo" podrán multarte, desde los 60 euros hasta los 500 euros. Todo dependerá de si la infracción es leve, grave o muy grave.





Los problemas no se quedan ahí, si la tienes caducada, la multa podría ser de 200 euros, y además, si provocas un accidente, te arriesgas a quedarte sin carmnet y sin que la aseguradora cubra los arreglos. Otro de los casos es si circulamos sin la pegatina, en ese caso, la multa puede ser más breve, en torno a los 80 euros o en otros casos, pueden llegar a quitarte puntos del carnet de conducir. Por último, si tienes circulas con la ITV negativa, seria una infracción grave, por lo que la sanción ascendería hasta los 500 euros o más.