Las dudas de una vecina del edificio incendiado de Valencia: "Es como si le hubieran echado gasolina"

Ha sido la noticia de este jueves: el gran incendio de un edificio de 14 plantas en Valencia que se ha propagado rápidamente hasta calcinar todos los bloques y viviendas dejando a un padre y a una hija atrapados por las llamas, hasta que han podido ser rescatados por los bomberos. A lo largo de la tarde varios vecinos han narrado en los micrófonos de La Linterna cómo han vivido tanto la evacuación.

Vecinos son atendidos durante el incendio declarado sobre las cinco y media de esta tarde en un quinto piso de un edificio de viviendas de València / EFE









Vicente asegura que se trata de un escenario “dantesco” y una “locura”, mientras que Bárbara relataba a Expósito que el padre y la hija rescatados estaban “congelados y empapados” en el momento de ser rescatados y que él incluso “se soplaba las manos”. Adriana Banu, gerente de la empresa que administra la finca del edificio afectado y también vecina, contaba también en los micrófonos de COPE que se encontraba en la noche de este jueves “un poco drogada”, porque le habían dado “diazepam”.

“Los vecinos muchos están bien, otros no los hemos localizado, intento recabar información, he traído del despacho toda la documentación para que los podamos encontrar cuanto antes”, asegura al comunicador de COPE.





Las dudas de una vecina del edificio



Tal y como explicaba la mujer, el fuego se ha originado a primera hora de la tarde en un cuarto o quinto piso, en la torre 2 que era la más alta y, a partir de ahí “ha sido rapidísimo”. Según cuenta Adriana, el conserje del edificio les ha avisado, tras lo que intentó apagar el fuego con un vecino hasta que se dieron cuenta de lo serio que era y llamaron a los bomberos. “Pero el fuego se ha propagado como si le hubiesen echado gasolina”, apunta la vecina, que no esconde sus dudas sobre qué ha ocurrido para el fuego evolucionase tan rápdio.

“Lo que no me explico es esta situación, no es un edificio que funcione con gas natural, todas las viviendas funcionan con energía eléctrica”, subraya en La Linterna la vecina del edificio incendiado que, explica, las placas de la fachada son “de una mezcla de aluminio con otras composiciones y, abajo, fibra de lana para aislamiento”. “¿Habrá sido la fibra? No me atrevo a dar un veredicto porque lo harán los técnicos”, responde prudente Adriana. Eso sí, insiste en que “debe de haber algo que en este caso ha generado este desastre, porque no recuerdo haber vivido en Valencia esta situación en 22 años”.

Dos personas aguardan en el balcón a ser rescatadas en el incendio declarado sobre las cinco y media de esta tarde en un quinto piso de un edificio de viviendas de València / EFE









Sobre en qué momento se encontraba la vecina en el momento del incendio, Adriana asegura que no estaba en casa pero sí tanto la madre de su marido como su hija. “Pensar que te has ido de casa y tu familia se ha salvado por... Así. Mi hija y mi suegra estaban en casa, que da a otro lado. Muchos vecinos estaban así, no se han enterado y han salido poco a poco”, concluye.





“Es un escenario dantesco”



Otro de los vecinos afectados es Vicente, que contaba en COPE que algo estaba ocurriendo "en el piso de arriba, y en unos minutos se ha propagado enseguida. Ha ido pasando de edificio a edificio. Debemos de ser unos 200 vecinos, creo que estaba un padre y un hijo, creo que habrán salido, el resto han salido todos" expresaba.









Nos contaba que es "una locura, se ha quemado entero, por dentro y por fuera. Estamos todos los vecinos fuera, es dantesco, estamos tirados en el suelo, llorando, es increíble. Estamos esperando a que nos digan, está todo quemado y me quedo con lo que llevo puesto, todo se nos ha quemado, se ha quemado todo por dentro y nos hemos quedado sin nada" explicaba.