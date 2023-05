Las 5 claves para identificar si nuestros mayores están sufriendo maltrato: "En estos casos hay que denunciar"

Una de cada seis personas mayores de 60 años sufre o ha sufrido maltrato y la mayoría procede de su círculo cercano. A esto, hay que sumar que las víctimas tienen problemas cognitivos que afecta a su recuerdo, lenguaje o movilidad y, por lo tanto, no se pueden defender. Estas personas ven cómo sus familias no les atienden como es debido. Hay falta de higiene, mala alimentación, o simplemente, no se les tiene en cuenta para tomar una decisión que les afecta directamente.

En ocasiones, las personas mayores suponen un conflicto para las familias. Son una especie de “arma arrojadiza” que utilizan para atacarse. Escuchando estas situaciones cada vez está más claro que vivimos en una sociedad egoísta. Estamos estresados, no hay tiempo para el otro, y perdemos la empatía con quien tenemos al lado.Por eso es importante la educación desde pequeños. Los niños deben ser conscientes de que se debe respetar a las personas mayores, ya sean sus abuelos o un desconocido a quien se cruzan por la calle.



La neuropsicóloga Aurora García Moreno explica en La Linterna de COPE quiénes son víctimas de maltrato y abuso en la vejez: “Los mayores que no tienen familiares cercanos -aunque también ocurre con quién tiene familia directa-, que tienen dificultad para moverse, tienen ciertos problemas de memoria o algún tipo de demencia. Son las personas más vulnerables, las víctimas más fáciles, las que dependen de otros para realizar las actividades diarias como asearse o vestirse”. Aurora apunta que sucede más con las mujeres que con los hombres.

¿Cómo podemos identificar si alguien está siendo maltratado?

Si alguna persona mayor está siendo maltratado o alguien está abusando de él, la neuropsicóloga advierte que no es fácil detectarlo porque sienten vergüenza o no son conscientes de la situación, pero hay algunos signos que pueden ayudar a identificarlo: “Cuando se observa que la persona deja de hacer esas actividades que le agradaban como ir al teatro, tejer, jugar a las cartas con los amigos... También cuando se observa que están descuidando su aseo, se evidencian signos físicos como moretones, cuando tienen dificultades para conciliar el sueño o cuando vemos señales de trauma como moverse continuamente o estar retraído”. En estas situaciones hay que denunciar a los servicios correspondientes.





En cuando a los efectos que puede provocar el maltrato y el abuso de las personas mayores, además de las secuelas físicas que se pueden observar, también hay secuelas psicológicas “mostrándose más deprimidos y con un sentimiento de culpabilidad”. También, estas personas rompen con su vida social y pueden llegar a tener una muerte prematura.

Los principales factores que pueden interferir en una situación de maltrato a los mayores, y los de mayor riesgo, “son las alteraciones emocionales porque hay personas que pueden sufrir algún trastorno psicopatológico que afecta a la estabilidad emocional, siendo más vulnerable a sufrir este maltrato”. Aurora destaca que, también, hay personas que han tenido una serie de experiencias difíciles a lo largo de su vida, y ahora no tienen esa capacidad para defenderse. Otro de los factores sería “la dificultad para comunicar que están siendo maltratados porque muchos tienen, por ejemplo, dificultad para oír o tienen alzhéimer”. Hay estudios que demuestran que hay un mayor riesgo de sufrir maltrato pasados los 75 años de edad.

Claves para prevenir el maltrato en la vejez

“Habría que establecer una mayor protección legal y no olvidarnos que, algún día, nosotros seremos la tercera edad”, señala Aurora. “Es esencial que la formación dirigida a las personas que atienden a los mayores cuenten con una formación de excelencia y que no se hagan cursos por hacer que sirvan de justificante para ocupar un puesto o realizar un trabajo sin tener en cuenta los conocimientos suficientes”. La neuropsicóloga también destaca la importancia de la implicación de todo el núcleo familiar: “Es esencial evitar tratarles como si fueran niños irresponsables, desatendiendo sus necesidades individuales y atacando a su integridad física”.

Es frecuente que se comparte el maltrato en la tercera edad y la edad infantil “porque existe una relación entre una persona que depende de otra y, en muchas de las ocasiones, el abuso está relacionado con una situación de dependencia en el que puede estar inmerso en agresor. Gran parte de estos problemas se resolverían si los familiares estuvieran pendientes en cualquier caso, no solo cuando estén enfermos”, sentencia Aurora recordando que “al igual que los padres tenemos responsabilidad legal sobre los hijos menores de edad, también los hijos tenemos que tener responsabilidad respecto a nuestros padres”.