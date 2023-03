Julia Navarro presenta 'Una historia compartida': "Nunca me he retratado tanto como en este libro"

Esta entrevista que ha realizado Ángel Expósito no va solo de mujeres, también va de los hombres que formaron parte de sus vidas, alentándolas, afianzando su papel en la historia o impidiendo que recibieran el reconocimiento que merecían. De esto trata el último libro de Julia Navarro que no es una novela, es un libro que nace de una premisa que la autora apunta en la primera página: “Desde el principio de los tiempos, las vidas de hombres y mujeres han estado entrelazadas y no se explican las unas sin los otros, es decir, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos o con la ignorancia de ellos”.

El último libro de Julia Navarro: ‘Una historia compartida’

Ella misma define esta obra como la más personal que ha escrito. ¿Este trabajo es un retrato de Julia Navarro a través de esas mujeres? “No era mi pretensión, pero, al final, nunca me he retratado tanto como en este libro que es un recorrido muy personal de las mujeres que me he ido encontrando a lo largo de mi vida”.

La autora de La Hermandad de la Sábana Santa; La Biblia de barro; La sangre de los inocentes; Dime quién soy; Dispara, yo ya estoy muerto; Historia de un canalla; Tú no matarás y De ninguna parte… llega, ahora, con libro real, sobre mujeres reales y los hombres que los acompañaron: “Es un libro con el que me he divertido mucho porque es el reencuentro y la reinterpretación del papel de las mujeres y los hombres que estuvieron en sus vidas”.

Desde la Plaza de Oriente, en Madrid, en una cafetería, Julia Navarro y Ángel Expósito comentan sobre quién y cómo se han relatado las vidas de las grandes mujeres que han hecho historia: “La historia la escribieron los hombres ignorándonos y ahora hay quienes tienen la tentación de escribir la historia, pero solo la nuestra. Hay que contar la historia común o estamos condenados a no entender absolutamente nada. Es una historia incompleta porque el planeta lo habitamos hombres y mujeres”, explica Julia.

“Había una especie de contrato social que decía que la mujer se quedaba en casa y los hombres salían a sustentar la familia. La maternidad nos ha encerrado en casa y ha sido un lastre. Cuando las mujeres se incorporan a las fábricas demuestran que pueden hacer lo mismo que los hombres cuando los hombres tienen que ir a la guerra. Son nuestras madres y abuelas las que empiezan a poner las bases de ese cambio rotundo y radical de la posición de la mujer en el mundo”, apunta la autora de ‘Una historia compartida’ poniendo el foco en el feminismo.

Desde diosas hasta reinas, desde cortesanas hasta científicas, desde actrices hasta santas, desde escritoras hasta políticas... No se entiende a Cleopatra sin César ni Marco Antonio, ni a Helena de Troya sin Paris, ni a Frida Kahlo sin Diego Rivera, ni a Simone de Beauvoir sin Jean-Paul Sartre o a Virginia Woolf sin Leonard Woolf… Julia Navarro explica las historias de estas mujeres, y otras muchas, sin olvidar el papel de los hombres que estuvieron cerca de ellas, para bien o para mal. Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa a Julia Navarro.