José Claramonte, experto hídrico, aclara si subirá el precio del agua a corto plazo por la sequía

En los últimos meses no hemos dejado de escuchar noticias que nos hablaban de que los pantanos estaban al límite de su escasez, de que las restricciones al consumo de agua eran una realidad palpable en muchas comunidades. Hablábamos de que el verano se presentaba problemático y que la sequía había llegado para quedarse.

Pero, al final, el cielo escuchó lo que pedíamos y se abrió a descargar todo lo que tenía guardado. Acabamos de dejar atrás la Semana Santa más lluviosa de los últimos años y eso nos ha permitido coger un poco de aire. Aun así, si no continúa lloviendo, te adelanto que en los próximos meses volveremos a oír que la lluvia no ha servido para paliar la sequía del todo.









Cuánto tiempo hasta que volvamos a preocuparnos



En la comunidad andaluza, los embalses han aumentado 10 puntos. Los pantanos están casi al 40% de su capacidad, lo que significa una reserva de 4.800 hectómetros cúbicos de los 12.000 de capacidad total. En algunos puntos como Sevilla y Córdoba la cantidad de agua recogida por metro cuadrado ha triplicado lo que suele ser un mes de marzo habitual.

No obstante, David Escobar, director iAgua, un medio especializado en la gestión hídrica, explica en La Linterna que ”aunque en Andalucia la mejora ha sido notable, si las lluvias se detienen en el medio plazo nos enfrentaremos a dificultades”.

Por otro lado está Cataluña, que estaba peor que Andalucía y no ha mejorado tanto. Los embalses de los ríos Ter y Llobregat, que son los que abastecen a la gran mayoría de la población, acumulan algo más de 103 hectómetros cúbicos. Están al 16%. De facto, Cataluña ha salido de la situación de emergencia. Aun así, la administración no la levantará de inmediato porque no tendría sentido si al cabo de unas semanas sigue sin llover y hay que volver para atrás.









“Cataluña está dividida geograficamente en dos cuentas: el Ebro, que está más cubierta, y la parte de las cuencas internas, que es más costera, es más complicada y en la que los embalses ahora están en peor situación”, explica Escobar a Expósito en COPE.





¿Habrá que subir el precio del agua?



Una solución de la que se ha hablado mucho es de los barcos: coger agua de algún lugar en el que abunde y transportarla en barco a las zonas afectadas por sequía. Ahora bien, esta “solución” de los barcos, ¿es realmente es efectiva? ¿Tiene un impacto real en el problema? José Claramonte, director general de FACSA, la empresa privada española con más experiencia en la gestión del ciclo integral del agua, explica que los barcos “no son la solución”. “Son soluciones de emergencias mas mediáticas que efectivas, el problema pasa por una planificación a largo plazo”.

“El tema de la gobernanza del agua en España necesita una revisión de todo el modelo de gestión. Muchas veces cada organización tiene intereses contrapuestos, vamos a tener que adecuar la demanda a la oferta, vamos a tener una reducción de precipitaciones que la vamos a tener que compensar con sistemas de ahorro o saladoras, además de la reutilización de aguas depuradas como recurso adicional”, explica a Expósito el experto hídrico.









Así, aclara que el problema “no es solo construir una desaladora”, sino una “interconexión para que llegue a municipios del entorno”.

Sobre la posibilidad de subir el precio del agua y si es demasiado barata en nuestro país, apunta Claramonte que “aquí en España estamos acostumbrados a no recuperar los costes asociados a la gestión del agua” y que “es inevitable a medio o corto plazo un aumento del precio del agua para contemplar una renovación de las infraestructuras”. “Si queremos ser eficientes tenemos que hacerlo, y eso pasa por disponibilidad económica y aumento de tarifas”, concluye.